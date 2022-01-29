Україну відвідає прем’єр-міністр Польщі: деталі

Моравецький зустрінеться у Києві з президентом і прем'єр-міністром України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня прилетить з офіційним візитом до України. Урядовець планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Про це повідомив спікер польського очільника уряду Пьотр Мюллер на офіційній сторінці у Telegram.

«Польща підтримує Україну в запобіганні агресії Росії. Прем'єр-міністр Моравецький зустрінеться у вівторок у Києві з президентом і прем'єр-міністром України. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі», – зазначив він.

Нагадаємо, наступного тижня, за інформацією іноземних ЗМІ, Україну має відвідати прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі військової напруженості РФ біля наших кордонів. Дата та формат візиту поки невідомий.

Перед тим британські ЗМІ із посиланням на представника Даунінг-стріт писали, що Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших стосунків із європейськими країнами.

Також Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2».

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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