  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україну відвідає прем’єр-міністр Польщі: деталі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Польща підтримує Україну в запобіганні агресії Росії, запевняє&nbsp; - Україну відвідає прем’єр-міністр Польщі: деталі
    Польща підтримує Україну в запобіганні агресії Росії, запевняє 
    фото з відкритих джерел

    Моравецький зустрінеться у Києві з президентом і прем'єр-міністром України

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня прилетить з офіційним візитом до України. Урядовець планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Про це повідомив спікер польського очільника уряду Пьотр Мюллер на офіційній сторінці у Telegram.

    «Польща підтримує Україну в запобіганні агресії Росії. Прем'єр-міністр Моравецький зустрінеться у вівторок у Києві з президентом і прем'єр-міністром України. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі», – зазначив він.

    Нагадаємо, наступного тижня, за інформацією іноземних ЗМІ, Україну має відвідати прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі військової напруженості РФ біля наших кордонів. Дата та формат візиту поки невідомий.

    Перед тим британські ЗМІ із посиланням на представника Даунінг-стріт писали, що Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

    Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших стосунків із європейськими країнами.

    Також Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2».

    Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    Читайте також:

    Теги: ЗМІ Донбас Польща Telegram Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україну відвідає прем’єр-міністр Польщі: деталі