Польський прем'єр поставив ультиматум Росії

Прем'єр-міністр Польщі вважає, що Путіну не можна довіряти

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших стосунків із європейськими країнами. Про це він заявив в інтерв'ю газеті La Repubblica.

«Росія має вирішити: вона хоче бути з Європою або проти неї», – заявив прем'єр. За його словами, Москва «досліджує межі дозволеного» і хоче розділити Європу.

Незважаючи на те, що зараз Росія обирає конфлікт, Захід не хоче слідувати цьому шляху, зазначив Моравецький. Водночас він наголосив, що Європа не може дозволити, щоб їй загрожували чи шантажували в енергетичному секторі.

Моравецький вважає, що Володимиру Путіну не можна довіряти, а політика поступок не працює із Москвою. Прем'єр закликав європейські країни об'єднатися та дати у такому разі різку відповідь.

«Час поступок закінчився. На жорстку політику у нас має бути різка відповідь у вигляді жорстких санкцій», – заявив Моравецький.

Посадовець також виступив за введення санкцій проти «Північного потоку-2», який «із самого початку використовувався з політичною метою».

«Дати умовну згоду на «Північний потік–2» і не ввести санкцій проти Росії означає поступитися імперською політикою Кремля», – сказав він.

Політик назвав дві причини, через які газопровід небезпечний для Європи. За його словами, «Північний потік–2» зробить континент ще більш залежним від одного постачальника. Крім того, проект позбавляє транзитні країни «можливості захиститися від спокус їхнього східного сусіда».

До слова, США пообіцяли і надалі вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

Нагадаємо, днями США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2».

Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

Також США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».