Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня відвідає Україну – ЗМІ

Після візиту в Київ Джонсон проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня відвідає Україну. Він сподівається зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози вторгнення Росії. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на джерела у британському уряді.

Джонсон відвідає Україну, після чого проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним, стверджує видання.

«Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні», – зазначив представник Даунінг-стріт.

Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО. Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обговорює зі Сполученими Штатами Америки можливість відключити Російську Федерацію від міжнародної міжбанківської системи Swift через загострення навколо України.

Він також заявив, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні. Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником окупаційного уряду має стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Натомість «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили.

Напередодні Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також ЗМІ з'ясували, що Британія підтримує відключення Росії від системи Swift.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

25 січня МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України.