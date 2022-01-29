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    Думки вголос

    Пес-воїн Вася відгриз собі лапу, щоб не лишитися у полоні бойовиків

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

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    Вася стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами - Пес-воїн Вася відгриз собі лапу, щоб не лишитися у полоні бойовиків
    Вася стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами

    Зараз Вася перебуває на дембелі

    Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.

    Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей.

    Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося... Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васину долю.

    Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон – і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку – просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його не було жодної можливості, бо туди не пролізеш непомітно.

    Розвідники оплакали Ваську – а через добу чи дві він прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.

    Така доля...

    Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря...

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас війна тварини
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    Пес-воїн Вася відгриз собі лапу, щоб не лишитися у полоні бойовиків