Пес-воїн Вася відгриз собі лапу, щоб не лишитися у полоні бойовиків

Зараз Вася перебуває на дембелі

Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.

Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей.

Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося... Нещодавно, із запізненням, я дізналася про Васину долю.

Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон – і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку – просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його не було жодної можливості, бо туди не пролізеш непомітно.

Розвідники оплакали Ваську – а через добу чи дві він прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні.

Така доля...

Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря...

Джерело: блог Олени Білозерської

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.