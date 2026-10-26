Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця

23 жовтня 2026 року в Україні набули чинності зміни до законодавства про виконавче провадження

Гайченко: Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною

Уперше в Україні відбулося автоматичне зняття арешту із рахунків боржника після погашення заборгованості без участі державного чи приватного виконавця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.

«Запамʼятаємо цей історичний момент: 24 жовтня система виконавчого провадження в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняла арешт із рахунків боржника після сплати боргу і виключила його з реєстру боржників! А станом на цю мить кількість таких операцій становить – 2656», – йдеться у повідомленні.

фото: Андрій Гайченко/Facebook

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби зазначив, що це практичний результат багаторічної роботи команди Міністерства юстиції, уряду та Верховної Ради. «Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною», – сказав він.

Андрій Гайченко – державний службовець, громадський діяч, правознавець. З 29 вересня 2019 року заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

«Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення. Нові правила також посилюють захист майнових прав: поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат», – пояснив Гайченко.

Зауважимо, що Андрій Гайченко ініціював реформу виконавчої служби для боротьби з незаконним заволодінням активами та автоматизував низку процедур виконання судових рішень. Також запровадив анонімне тестування судових експертів та сприяв розширенню переліку експертиз, доступних приватним фахівцям.

Нагадаємо, що 23 жовтня 2026 року в Україні набули чинності зміни до законодавства про виконавче провадження, передбачені законом № 4833-IX. Нові правила запроваджують автоматичне зняття арешту з коштів після повного погашення заборгованості у виконавчих провадженнях, де сума стягнення не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року. У 2026 році це 86 470 грн.

Раніше Міністерство юстиції України роз’яснило нові правила виконавчого провадження та захисту майна боржників. Зокрема, в Україні збільшили поріг заборгованості, при якому можуть звернути стягнення на єдине житло людини.