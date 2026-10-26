Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
23 жовтня 2026 року в Україні набули чинності зміни до законодавства про виконавче провадження
фото з відкритих джерел

Гайченко: Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною

Уперше в Україні відбулося автоматичне зняття арешту із рахунків боржника після погашення заборгованості без участі державного чи приватного виконавця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.

«Запамʼятаємо цей історичний момент: 24 жовтня система виконавчого провадження в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняла арешт із рахунків боржника після сплати боргу і виключила його з реєстру боржників! А станом на цю мить кількість таких операцій становить – 2656», – йдеться у повідомленні.

Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця фото 1
фото: Андрій Гайченко/Facebook

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби зазначив, що це практичний результат багаторічної роботи команди Міністерства юстиції, уряду та Верховної Ради. «Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною», – сказав він.

Андрій Гайченко – державний службовець, громадський діяч, правознавець. З 29 вересня 2019 року заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

«Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення. Нові правила також посилюють захист майнових прав: поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат», – пояснив Гайченко.

Зауважимо, що Андрій Гайченко ініціював реформу виконавчої служби для боротьби з незаконним заволодінням активами та автоматизував низку процедур виконання судових рішень. Також запровадив анонімне тестування судових експертів та сприяв розширенню переліку експертиз, доступних приватним фахівцям.

Нагадаємо, що 23 жовтня 2026 року в Україні набули чинності зміни до законодавства про виконавче провадження, передбачені законом № 4833-IX. Нові правила запроваджують автоматичне зняття арешту з коштів після повного погашення заборгованості у виконавчих провадженнях, де сума стягнення не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року. У 2026 році це 86 470 грн.

Раніше Міністерство юстиції України роз’яснило нові правила виконавчого провадження та захисту майна боржників. Зокрема, в Україні збільшили поріг заборгованості, при якому можуть звернути стягнення на єдине житло людини.

Теги: борг Міністерство юстиції арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у монастирі, виголошує проповідь
Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням
27 вересня, 17:58
Скасовані рейси щодня перевозили сотні людей між Новосибірськом та містами Кузбасу
Транспортний колапс у Росії: десятки автобусних рейсів скасовано через борги
30 вересня, 16:15
До призначення Хоперія відповідала за протидію інформаційним загрозам національній безпеці
Анаїт Хоперія очолила Центр протидії дезінформації: що про неї відомо
1 жовтня, 20:56
Василь Зінкевич є легендарним українським співаком
Заборгував 100 тис. грн готелю та ночував у комірці покоївки. Якими були сценічні звички та ритуали Василя Зінкевича
6 жовтня, 11:22
Ніколас Мадуро разом із дружиною Силією Флорес
США звинуватили Мадуро та його дружину у катуваннях опонентів
9 жовтня, 02:09
Лефортовський районний суд у Москві обрав кореспонденту японської газети тримання під вартою
Росія арештувала японського журналіста: його підозрюють у шпигунстві
14 жовтня, 03:48
Борги «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60% – до 36,7 млрд грн
Борги «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60% – до 36,7 млрд грн
18 жовтня, 16:17
Міністерство юстиції запровадило можливість залучення перекладача жестової мови до онлайн-церемонії одруження
Одруження через «Дію» стало доступнішим для людей із порушеннями слуху: що змінилося
22 жовтня, 12:35
Борги «Укренерго» ускладнюють роботу учасників балансуючого ринку
Борги «Укренерго» на балансуючому ринку паралізують роботу енергокомпаній – експерт
Вчора, 11:52

Політика

Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?
Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким
Президент ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
Президент ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
Хто має платити аліменти: чоловік чи жінка? Нардеп-силач Вірастюк загруз у судах із ексдружиною
Хто має платити аліменти: чоловік чи жінка? Нардеп-силач Вірастюк загруз у судах із ексдружиною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
139K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
63K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua