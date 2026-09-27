Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням

Священник Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у монастирі, виголошує проповідь

Отець Адріан закликав не звинувачувати всіх українців

Священник Адріан, на якого у монастирі, що польському Ярославі, накинувся із ножем 31-річний українець, закликав вірян не покладати провину за дії нападника на всіх українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet.

Через два дні після нападу отець Адріан вийшов до вірян із перев’язаними головою та рукою, а також із синцями на обличчі. Він сказав, що прощає нападника і ці слова промовляє також від імені загиблого отця Станіслава.

Священник Адріан закликав вірян молитися за загиблого отця та за інших постраждалих, зокрема отця Марека, який перебуває в лікарні. Також священник попросив молитись і за самого нападника, аби той «отримав благодать навернення».

«Ця молитва потрібна йому найбільше», – наголосив Адріан і закликав вірян пробачити нападникові.

Отець Адріан звернувся до всіх вірних із проханням не дозволяти тому факту, що нападник є громадянином України, впливати на їхнє ставлення до всієї нації.

«Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець. Зло скоїла конкретна людина, яка відповідальною за свої дії, – сказав священник.

Нагадаємо, напад стався вранці 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у польському місті Ярослав. Унаслідок нападу загинув священник, ще кілька людей постраждали.

За даними польських медіа, того дня Ігор М. планував повернутися до України після кількох років перебування у Німеччині. Однак через відсутність страхування його автомобіль, на якому він прибув до пункту пропуску, евакуювали до Ярослава. Слідуючи за евакуатором, чоловік опинився біля монастиря, де згодом і стався напад.

Після інциденту психіатри встановили у підозрюваного ознаки гострого поліморфного психотичного розладу. Через його стан – сильне психомоторне збудження, порушення послідовності мислення та відсутність логічного контакту – провести допит наразі неможливо.

Суд обрав Ігорю М. запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув'язнення. Арешт він відбуватиме у лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і наголосив, що винний має понести відповідальність. Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що трагедія, за попередньою інформацією, не мала національного підґрунтя.