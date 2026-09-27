Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням
Священник Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у монастирі, виголошує проповідь
фото: wiadomosci.onet.pl

Отець Адріан закликав не звинувачувати всіх українців

Священник Адріан, на якого у монастирі, що польському Ярославі, накинувся із ножем 31-річний українець, закликав вірян не покладати провину за дії нападника на всіх українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet.

Через два дні після нападу отець Адріан вийшов до вірян із перев’язаними головою та рукою, а також із синцями на обличчі. Він сказав, що прощає нападника і ці слова промовляє також від імені загиблого отця Станіслава.

Священник Адріан закликав вірян молитися за загиблого отця та за інших постраждалих, зокрема отця Марека, який перебуває в лікарні. Також священник попросив молитись і за самого нападника, аби той «отримав благодать навернення».

«Ця молитва потрібна йому найбільше», – наголосив Адріан і закликав вірян пробачити нападникові.

Отець Адріан звернувся до всіх вірних із проханням не дозволяти тому факту, що нападник є громадянином України, впливати на їхнє ставлення до всієї нації.

«Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець. Зло скоїла конкретна людина, яка відповідальною за свої дії, – сказав священник.

Нагадаємо, напад стався вранці 24 вересня на території монастиря сестер-бенедиктинок у польському місті Ярослав. Унаслідок нападу загинув священник, ще кілька людей постраждали.

За даними польських медіа, того дня Ігор М. планував повернутися до України після кількох років перебування у Німеччині. Однак через відсутність страхування його автомобіль, на якому він прибув до пункту пропуску, евакуювали до Ярослава. Слідуючи за евакуатором, чоловік опинився біля монастиря, де згодом і стався напад.

Після інциденту психіатри встановили у підозрюваного ознаки гострого поліморфного психотичного розладу. Через його стан – сильне психомоторне збудження, порушення послідовності мислення та відсутність логічного контакту – провести допит наразі неможливо.

Суд обрав Ігорю М. запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув'язнення. Арешт він відбуватиме у лікарні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і наголосив, що винний має понести відповідальність. Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що трагедія, за попередньою інформацією, не мала національного підґрунтя.

Читайте також:

Теги: трагедія арешт напад священник Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремо Сікорський звинуватив Росію в ударах по цивільній інфраструктурі України
«Сергію, передай своєму босу: досить». Глава МЗС Польщі жорстко звернувся до Лаврова
24 вересня, 17:43
Українці довелося кілька разів пересідати та самостійно шукати шлях до Катовіце
Українка поскаржилася на хаос у польських поїздах
23 вересня, 09:56
Людей закликали стежити за подальшими повідомленнями
Польща та Латвія підняли винищувачі: влада попередила про загрозу
22 вересня, 00:15
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив росіянам, чим для них обернеться напад на НАТО
Глава МЗС Польщі розкрив, чим особисто пригрозив Росії у разі нападу на НАТО
21 вересня, 06:14
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про здатність НАТО знищити половину НПЗ Росії
Глава МЗС Польщі назвав слабке місце Росії у разі війни з НАТО
14 вересня, 16:00
Дональд Туск під час спеціальної наради в штаб-квартирі урядового центру безпеки
Туск скликав термінову нараду через удари РФ біля кордону з Польщею
14 вересня, 06:30
Про інцидент уже повідомили чеську поліцію, яка з'ясовує всі обставини події
У Чехії поляки жорстоко побили свого співвітчизника через синьо-жовту панамку
13 вересня, 18:29
Qltnmcz про ситуацію на східному фланзі Європейського Союзу
Прем'єр Польщі розповів про попередження ЦРУ стосовно Росії
11 вересня, 17:52
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що питання ракет залежить від американської ініціативи
Глава МЗС Польщі натякнув, що Навроцький може допомогти Україні з Patriot
9 вересня, 09:41

Соціум

Капітан літака відмовився брати на борт поляка, який невдало пожартував
Капітан літака відмовився брати на борт поляка, який невдало пожартував
Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням
Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням
Росія «посилає в бій» мертвих князів та православних святих – CNN
Росія «посилає в бій» мертвих князів та православних святих – CNN
КНДР готується до масованих атак, переймаючи досвід війни в Україні – WSJ
КНДР готується до масованих атак, переймаючи досвід війни в Україні – WSJ
«Мертва рука» оживає? Росія модернізує секретний ядерний комплекс на Уралі
«Мертва рука» оживає? Росія модернізує секретний ядерний комплекс на Уралі
Різанина у монастирі в Польщі. З'явилася інформація про минуле підозрюваного українця
Різанина у монастирі в Польщі. З'явилася інформація про минуле підозрюваного українця

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua