Росія арештувала японського журналіста: його підозрюють у шпигунстві

ФСБ стверджує, що кореспондент збирав інформацію про обороноздатність країни

Поліція в Росії заарештувала кореспондента японського видання Hokkaido Shimbun. Спецслужби звинувачують його у шпигунстві на користь Японії. Репортера затримали на Сахаліні перед від'їздом із країни, а згодом доправили до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та Financial Times.

Що відомо про затримання

За повідомленням Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), затриманий працював у бюро Hokkaido Shimbun у Південно-Сахалінську та мав акредитацію при міністерстві закордонних справ РФ. У відомстві стверджують, що він збирав і зберігав дані про обороноздатність країни, нібито для передачі японській розвідці.

Кримінальну справу порушили за статтею 276 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає відповідальність за шпигунство. За даними російського агентства «Інтерфакс», Лефортовський районний суд Москви обрав медійнику запобіжний захід – тримання під вартою.

У первинному повідомленні спецслужба не назвала імені затриманого. Незалежних доказів на підтвердження звинувачень у відкритих джерелах не оприлюднено. Наразі це лише версія російських силовиків, а не провина, доведена в суді.

фото: FT

Реакція Токіо

Японська сторона поки не оголосила про офіційні дипломатичні кроки у зв'язку із затриманням. Посольство Японії в Росії повідомило агентству Kyodo News, що перевіряє інформацію про інцидент. Окремої публічної заяви уряду з оцінкою звинувачень у шпигунстві на момент появи цих повідомлень не було.

Чому відносини Москви й Токіо залишаються напруженими

Затримання відбулося на тлі тривалих суперечок між двома країнами. Одним із головних подразників є питання Курильських островів, які Радянський Союз зайняв наприкінці Другої світової війни. Японія претендує на південну частину архіпелагу й називає її Північними територіями.

Через цю суперечку країни досі не уклали мирного договору. Стосунки погіршилися й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: Токіо приєднався до санкцій проти Москви та продовжує підтримувати Київ.

У серпні 2026 року російський диктатор Володимир Путін відвідав острів Ітуруп, один із Курильських островів, на які претендує Японія. За даними Financial Times, цей візит розкритикувала прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі. Своєю чергою Путін дорікав Токіо за приєднання до санкцій і за визначення Москви головною загрозою у воєнній доктрині.

Схожі справи проти іноземних репортерів

За даними Financial Times, це перше затримання іноземного кореспондента в Росії після серпня 2024 року, коли звільнили Евана Гершковича та інших політв'язнів. Раніше, наприкінці 2019 року, в Росії вже затримували японського журналіста за підозрою у шпигунстві, проте ту справу завершили його висиланням із країни.

Гершковича, кореспондента американської газети The Wall Street Journal, ФСБ затримала в Єкатеринбурзі в березні 2023 року за підозрою у зборі відомостей для іноземної держави. У липні 2024 року російський суд засудив його до 16 років колонії суворого режиму. У серпні того ж року він вийшов на свободу в межах масштабного обміну ув'язненими між Росією та західними країнами.

Нагадаємо, московський суд раніше заочно заарештував болгарського журналіста Христо Грозєва, відомого розслідуваннями щодо російських спецслужб.