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Транспортний колапс у Росії: десятки автобусних рейсів скасовано через борги

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Транспортний колапс у Росії: десятки автобусних рейсів скасовано через борги
Скасовані рейси щодня перевозили сотні людей між Новосибірськом та містами Кузбасу
фото: з відкритих джерел

Новосибірські перевізники заявили, що державне підприємство Кузбасу не розраховується за виконану роботу, через що пасажири залишилися без автобусів до шести міст регіону

У Новосибірську скасували автобусні рейси до Кемеровської області. Обмеження стосуються напрямків до Новокузнецька, Прокоп'євська, Киселівська, Ленінська-Кузнецького, Бєлова та Шерегеша. Про це розповідає «Главком» із посиланням на НГС42.

За інформацією новосибірського автовокзалу, масове скасування рейсів діє з 29 вересня до 1 жовтня. У списку – автобуси великих перевізників.

Хто кому винен

Новосибірські транспортні компанії виконували рейси до міст Кузбасу за договорами з державним підприємством «Кузбасспассажиравтотранс». За словами перевізників, саме ця організація мала оплачувати виконану роботу, однак не виконала фінансові зобов'язання.

Перевізники стверджують, що проблеми з оплатою почалися ще у 2024 році. Засновник  компанії «Сибірські ресурсозберігаючі технології» Сергій Єрмаков заявив, що заборгованість перед його підприємством нині становить близько 20 млн рублів.

За словами Єрмакова, представники «Кузбасспассажиравтотрансу» не виходять на зв'язок, не відповідають на звернення та не пояснюють ситуацію.

Через невиплату коштів перевізники припинили виконувати частину рейсів. За словами Єрмакова, їхню позицію також підтримали компанії «Сибавто» та «НСК-Авто».

Сотні пасажирів залишилися без автобусів

Заступниця директора компанії «СибАляскаТрэвел» Тетяна Водолазька заявила, що цими маршрутами щодня користуються сотні пасажирів.

«Хтось у відпустку, хтось на роботу. Автобусів немає, жодного рейсу», – розповіла вона.

Гроші на війну є, а на автобуси для людей – борги

На тлі проблем із фінансуванням пасажирських перевезень у Кузбасі влада регіону збільшує виплати, пов'язані з набором людей на війну проти України.

Водночас, за словами перевізників, державне підприємство «Кузбасспассажиравтотранс» накопичило близько 100 млн рублів боргу перед чотирма транспортними компаніями. Підприємство фінансується, зокрема, з бюджету Кемеровської області, дефіцит якого перевищив 25 млрд рублів.

Нагадаємо, Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального до 31 жовтня. Москва пояснює такі обмеження необхідністю стримати зростання цін на паливо та забезпечити достатні запаси на внутрішньому ринку. Росія вже неодноразово запроваджувала обмеження на експорт бензину та дизелю на тлі проблем із паливом і зростання цін усередині країни.

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Теги: росія борг автобус

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