Анаїт Хоперія очолила Центр протидії дезінформації: що про неї відомо

До призначення Хоперія відповідала за протидію інформаційним загрозам національній безпеці

Хоперія має досвід роботи у Міністерстві юстиції, податковій службі та «Укрзалізниці»

Виконувачкою обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України призначено Анаїт Хоперію. До роботи в ЦПД вона долучилася ще у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на РНБО.

Освіта та початок кар'єри

Хоперія за фахом юристка. У 2015 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра права з відзнакою.

У 2023 році Хоперія захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Робота в Мін'юсті, податковій та «Укрзалізниці»

Професійну кар'єру Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління. У 2015–2016 роках вона працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки посольства Великої Британії.

У 2018–2019 роках Хоперія була головною спеціалісткою Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Наступні два роки працювала державною інспекторкою Департаменту правового забезпечення Державної податкової служби.

У 2020–2021 роках відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв'язків із громадськістю «Укрзалізниці».

Кар'єра у Центрі протидії дезінформації

До Центру протидії дезінформації Хоперія приєдналася у червні 2021 року. Там вона пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад. Зокрема, працювала заступницею керівника ЦПД та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Також Хоперія проходила навчання за програмами Aspen Institute Kyiv та Total Defence і брала участь у Міжнародній програмі лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

У дописі РНБО зазначено, що на новій посаді Хоперія продовжить роботу у сфері протидії інформаційним загрозам та зміцнення інформаційної стійкості України.

Нагадаємо, 28 вересня Андрій Коваленко повідомив, що залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що продовжить працювати у сфері національної безпеки та когнітивного протиборства з Росією.

Коваленко очолював Центр протидії дезінформації з 26 січня 2024 року, а до цього працював заступником керівника ЦПД.