За які борги можуть відібрати квартиру: Мін'юст пояснив нові правила

В Україні оновили правила вилучення майна через борги

Під час воєнного стану для боржників діють додаткові гарантії

Міністерство юстиції України роз’яснило нові правила виконавчого провадження та захисту майна боржників. Зокрема, в Україні збільшили поріг заборгованості, при якому можуть звернути стягнення на єдине житло людини, пише «Главком».

Відповідні зміни передбачає закон №4833-IX, який Верховна Рада ухвалила 7 квітня 2026 року.

Коли можуть забрати житло

У Мін’юсті пояснили, що тепер єдине житло боржника можуть стягнути лише у разі великої заборгованості.

Раніше цей поріг становив 20 мінімальних зарплат, однак тепер його підвищили до 50 мінімальних зарплат.

Також на період воєнного стану діють додаткові обмеження щодо примусового стягнення майна.

Яке майно не можна вилучати

Закон визначає перелік речей, які не підлягають вилученню навіть за наявності боргів.

До нього входять:

одяг, взуття та засоби гігієни;

ліки та необхідні медичні засоби;

мінімальний набір меблів і побутової техніки;

продукти харчування та вода;

майно для професійної діяльності, якщо це єдине джерело доходу;

паливо для опалення та приготування їжі;

державні нагороди та пам’ятні відзнаки.

У Мін’юсті наголосили, що навіть під час примусового виконання рішення людина не може бути позбавлена базових умов для життя.

Які пільги діють під час війни

На період воєнного стану в Україні запровадили окремі гарантії для боржників.

Зокрема:

припинено стягнення з пенсій та стипендій у більшості випадків;

люди можуть користуватися коштами з арештованих рахунків у межах двох мінімальних зарплат на місяць;

заборонено примусове виконання рішень на окупованих територіях та в районах бойових дій;

діє мораторій на відчуження окремого іпотечного житла.

Окремо закон посилює захист військовослужбовців. Під час воєнного стану та протягом року після його завершення заборонено звертати стягнення на їхнє єдине житло.

Що ще зміниться

Новий закон також передбачає цифровізацію виконавчого провадження.

Усі банки підключать до автоматизованої системи взаємодії з державними та приватними виконавцями. Крім того, у разі повного погашення невеликих боргів арешти з рахунків зможуть знімати автоматично.