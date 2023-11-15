Чеські волонтери збирають кошти на вертоліт для ЗСУ

Збір коштів стартує вже завтра ввечері

Чеські волонтери скоро почнуть збирати кошти для купівлі американського вертольота Black Hawk. Його планують передати українським військовим. Про це повідомляє ініціатива Darek pro Putina («Подарунок для Путіна»).

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«Ми хотіли б купити його (вертоліт) і відправити в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами», – пишуть волонтери.

Збір коштів стартує вже завтра ввечері.

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Планується, що на них волонтери куплять американський двомоторний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk.

Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів.

Нагадаємо, триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, сім багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.