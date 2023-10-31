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Кому найбільше та найменше довіряють українці: результати опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кому найбільше та найменше довіряють українці: результати опитування
94% українців довіряють ЗСУ, а 87% – волонтерам
фото ілюстративне

Довіра до місцевої влади не змінилася

Із травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Кому найбільше та найменше довіряють українці: результати опитування фото 1

Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: 

  • з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту;
  • з 74% до 39% – уряду;
  • з 58% до 21% – парламенту.
Кому найбільше та найменше довіряють українці: результати опитування фото 2

Довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

Також за період із травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону «Єдині новини». Хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє).

Раніше повідомлялося, як змінилась довіра українців до влади під час війни.

Теги: соцопитування війна ЗСУ Володимир Зеленський волонтер

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