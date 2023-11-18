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Волонтер потрапив під обстріл Херсона

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Волонтер потрапив під обстріл Херсона
Через обстріл Херсона постраждав 42-річний волонтер
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Потерпілого ушпиталено з вибуховою травмою та уламковими пораненнями

У суботу 18 листопада, під час чергового ворожого обстрілу Херсона, було поранено волонтера. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер», – написав очільник регіону. 

За його словами, 42-річний чоловік потрапив під вогонь ворога, коли був у власній автівці.

Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники поцілили в будівлю підприємства в Херсонській області. Унаслідок цього постраждав 56-річний чоловік.

Також повідомлялося, що російські загарбники 18 листопада завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області. Унаслідок цього загинули двоє рятувальників, ще семеро осіб отримали поранення. 

До слова, триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Теги: обстріл Херсон волонтер

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