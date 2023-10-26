Порошенко починає новий проєкт для допомоги ЗСУ

Експрезидент передає на фронт першу партію дронів-камікадзе

Петро Порошенко купив партію дронів-камікадзе українського виробництва для ЗСУ. Як пояснює політик, це новий проєкт для допомоги фронту, бо дронів багато не буває.

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«Їхня основна задача – доставляти «подарунки» окупантам і залишати їх там. Фактично ми маємо FPV-дрон. Пілот одягає окуляри, бо літає через монітор. Тобто він безпосередньо бачить те, що бачить дрон. Це дає йому змогу краще контролювати його. І він стає одним цілим з дроном, тому влучення відбувається дуже точно. Він використовується всього один раз. Зараз ми маємо платформу, яка на позиціях вже оснащується платою ініціації і бойовою частиною. Плата ініціації каже бойовій частині, коли саме їй потрібно спрацювати. В більшості випадків це спрацьовує від удару. Тобто коли вражається техніка або жива сила супротивника, тоді спрацьовує плата ініціації і бойова частина вибухає», – розповідає виробник дронів.

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«Ми до цього не займалися FPV дронами. По-перше, дуже багато є в Україні якісних виробників, а по-друге, ми спеціалізувалися на інших. Оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати «Посейдон», чи банно-пральні комплекси, чи Шилди – броньовані машини, пересувні авторемонтні майстерні, комплекси шиномонтажу, вантажівки DAF – дуже багато позицій, включаючи броньовану евакуаційну техніку для наших бойових бригад. Але зараз останнім часом ми почали отримувати величезні замовлення від бригад, над якими ми взяли шефство, про те, що дайте FPV», – пояснює Порошенко.

«FPV зараз змінюють хід війни. Інколи вони важливіші за артилерію. Багато втрат орків і в особовому складі, в піхоті і навіть в легкій техніці викликають саме FPV дрони», – зазначає Петро Порошенко.

«Ми вже передавали і будемо передавати в ЗСУ сотні «Мавіків», «Аутелів», «Посейдонів», «Валькірій». Але безпосередньо ці пристрої працюють на відстані до 12-ти кілометрів і можуть нести з собою 1,5 кг вибухівки. Першу партію ми закупили в українського виробника, 50 FPV-дронів. 25 підуть в окремий розвідбат вже сьогодні. Наступні 25 — приїдуть до кінця тижня», – каже Порошенко.

«Для двох бригад ми уклали контракти, і в середині листопада отримаємо ще по дві сотні FPV дронів на кожну з бригад, всього 400 штук. Хочу наголосити, що одна з бригад воює на півдні, в тому числі бере участь в операціях на лівому березі Дніпра. Одна з бригад воює на сході, дуже недалеко від Авдіївки», – наголошує Порошенко.

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Виробники планують довести виробництво до тисячі штук на місяць. «Ми їм в цьому точно допоможемо – українським виробникам, які забезпечують українські Збройні Сили. А орки пошкодують, що вони прийшли на нашу землю», – резюмує Петро Порошенко.

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Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» системно постачають у ЗСУ безпілотні літальні апарати різних типів і призначення. Зокрема, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів (65 «пташок»).

Фонд Порошенка з волонтерами також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. «Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі «Справи Громад». Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі», – наголошує Порошенко.

Нещодавно Петро Порошенко передав у підрозділи Сил оборони півтори сотні дронів DJI Mavic, тепловізійні приціли та радіостанції.

У червні 2023 року Петро Порошенко передав бійцям трьох бригад дрони «Валькірія» для артилерійської розвідки.

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У липні 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами купили в Естонії 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ – зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

У липні цього року Петро Порошенко купив партію безпілотників Matrice 30T для бригад ЗСУ та Нацгвардії. 24 квадрокоптери, оснащені потужною оптикою із 16-ти кратним зумом, здатні підніматися на 7 кілометрів, розвивають швидкість до 80 кілометрів за годину.