«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду

Кабмін просять відкласти постанову, яка в рази ускладнює роботу волонтерів

Волонтери просять Кабінет міністрів відтермінувати дію Постанови N953, якою запроваджується новий порядок роботи та звітності волонтерів. Ця постанова, за словами активістів, у декілька разів ускладнює роботу волонтерів, через що вони взагалі не зможуть виконувати термінові запити бійців – а на фронті, як відомо, саме швидкість реагування є одним з головних факторів реагування. Якщо ця постанова набуде чинності – волонтерський рух буде знищено. А бійці, які просять допомогу, можуть її просто не дочекатися. Тому волонтери закликають усіх підписати відповідну петицію до Кабміну.

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«Час отримання гуманітарної допомоги збільшується у кілька разів. На момент надання гуманітарної допомоги існує досить висока вірогідність того, що набувач гуманітарної допомоги вже не буде її потребувати за різних причин. В тому числі через те, що його просто не буде в живих», – попереджають волонтери.

У петиції наводяться приклади, як зміниться робота волонтерів після того, як урядова постанова почне діяти. І ця зміна – явно не на користь волонтерському руху, адже від них вимагатимуться безліч документів, у тому числі – з воєнної частини та реєстрів. Наприклад, зараз, у випадку, якщо бійці на «гарячій точці» попросили у волонтерів допомогу з тактичною медициною – волонтери викуповують за кордоном цю медицину, доправляють її бійцям та, у випадку, якщо це зручно та на це є час, отримують від військових фото або акт прийому-передачі.

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Після введення в дію постанови роботи стане набагато більше. Адже вона передбачає, що волонтер повинен: надіслати запит іноземним партнерам з проханням надати гуманітарну допомогу, отримати від партнерів підтвердження отримання гуманітарної допомоги, згенерувати електронний доступ та отримати реєстрацію в системі автоматизованого регулювання розподілення гуманітарної допомоги, згенерувати електронний ключ до системи автоматичного регулювання розподілення гуманітарної допомоги, отримати запит від військових з печаткою та підписом (що в 90% випадків неможливо), створити заявку на отримання гуманітарної допомоги від партнерів, отримати електронну декларацію, переслати електронну декларацію партнерам, а після перетину гуманітарного вантажу зробити інвентаризацію та занести в систему кількість отриманого вантажу (яка має співпадати з заявкою на допомогу).

«Після цього треба передати допомогу військовим (якщо вони дожили до цього моменту), отримати підтвердження постановки гуманітарної допомоги на баланс частини, та протягом 90 днів з моменту ввезення гуманітарної допомоги надати звіт в систему автоматизованого контролю про розподілення допомоги з актами прийому-передачі. Якщо не надати звіт – волонтер блокується в системі автоматизованого регулювання гуманітарної допомоги і не буде мати можливості продовжувати свою діяльність», – вказують волонтери.

Навіть тим, хто не займається волонтерською допомогою, очевидно: люди, які вже майже два роки метаються, виконуючи запити військових, навряд чи візьмуться за заповнення бланків та генерування ключів. Через це всі індивідуальні волонтерські проекти, в тому числі закордонні, будуть просто знищені.

Тому волонери у своїй петиції просять уряд відтермінувати введення в дію цієї постанови, і допрацювати її. Але не самотужки, а з допомогою Міністерства соціальної політики, громадських діячів, представників волонтерського руху в Україні та іноземних фондів, які передають Україні гуманітарну допомогу.