Чоловік, який у Києві напав на дівчинку-волонтерку, отримав вирок

Засуджений схопив дитину за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 м, намагаючись відібрати рюкзак із грішми

У Києві до 6,8 років позбавлення волі засудили чоловіка за напад на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші для Збройних сил України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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«За принципової позиції ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури Києва оголошено обвинувальний вирок 48-річному уродженцю Полтавської області, який намагався пограбувати дитину (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисник у вересні минулого року, перебуваючи на Хрещатику, помітив групу підлітків, які грали на музичних інструментах і збирали пожертви на підтримку ЗСУ.

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«Завершивши виступ, діти помістили зібрані кошти у рюкзак 12-річної дівчинки. Чоловік прослідував за дітьми та, наздогнавши потерпілу, схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 м, намагаючись відібрати рюкзак», – ідеться в повідомленні.

Дії зловмисника зупинили перехожі, які затримали його до приїзду правоохоронців.

Під час судового розгляду чоловік провину визнав частково. Зокрема він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину і застосовувати до неї насильство.

Водночас, усі досліджені в ході судового розгляду докази сторони обвинувачення у своїй сукупності свідчили про прямий намір вчинити напад, а покази чоловіка – лише спосіб уникнення відповідальності за інкримінований злочин. За таких обставин покази обвинуваченого суд визнав неспроможними.

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Вироком Шевченківського районного суду Києва чоловіка визнали винним в інкримінованому злочині та засудили до 6,8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.