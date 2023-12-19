Уряд призначив нового голову Держлісагентства

Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив призначення нового голови Державного агентства лісових ресурсів України

У вівторок, 19 грудня, Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив призначення нового голови Державного агентства лісових ресурсів України. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Так, новим головою Держлісагентства став Віктор Смаль.

Кабміном звільнено Смаля Віктора Ігоровича з посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначено його Головою Державного агентства лісових ресурсів України.

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У 2021 році Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Болоховця. Болоховець у липні 2020 року очолював Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства, у 2012-2020 роках працював директором Ніжинського лісгоспу, у 2007-2012 роках очолював Прилуцький лісгосп.

До слова, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив з посади голови Державного агентства лісових ресурсів Юрія Болоховця.