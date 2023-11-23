Уряд запровадив стандарти ЄС та НАТО для митного декларування військової техніки

Постановою затверджено Форму 302 України, що замінює митну декларацію, і на підставі якої ЗСУ зможуть переміщувати військову техніку та інші товари у спрощеному порядку

Рішення Уряду було розроблено на виконання нещодавно прийнятих Верховною Радою змін до Митного кодексу щодо впровадження спрощених процедур декларування та митного оформлення військової техніки та інших товарів ЗСУ

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Деякі питання застосування документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України)» щодо впровадження стандартів ЄС та НАТО під час митного декларування військової техніки Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення Уряду було розроблено на виконання нещодавно прийнятих Верховною Радою змін до Митного кодексу щодо впровадження спрощених процедур декларування та митного оформлення військової техніки та інших товарів ЗСУ, а також збройних сил інших держав, які переміщуються через державний кордон, аналогічних існуючим в країнах ЄС та НАТО.

Такі процедури застосовуватимуться під час тимчасового вивезення, тимчасового ввезення, реімпорту, реекспорту, а також транзиту територією України військової техніки та іншого майна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прийнятою постановою затверджено Форму 302 України, що замінює митну декларацію, і на підставі якої ЗСУ зможуть переміщувати військову техніку та інші товари у спрощеному порядку. Також постановою затверджено положення про Форму 302 України, порядок її заповнення та порядок виконання митних формальностей з її використанням.

Раніше повідомлялося, що нардепи пропонують тимчасово скасувати ввізне мито, ПДВ та акцизи для імпортних автомобілів, що завозяться для військових. Податки скасують за умови закупівель коштом місцевих бюджетів, йдеться у законопроєктах №10219 та №10220.