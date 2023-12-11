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Хто з чоловіків може втратити бронювання від мобілізації: перелік причин

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто з чоловіків може втратити бронювання від мобілізації: перелік причин
фото: Міноборони України/Facebook

Уряд визначив випадки, коли бронювання скасують

Підприємства, які мають особливе значення для економіки, ВПК чи життєзабезпечення України, можуть отримати бронювання для своїх працівників від мобілізації. Однак в деяких випадках воно може бути скасовано, що передбачено постановою Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Анулювання бронювання від мобілізації може статися у таких випадках:

  • завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
  • завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;
  • ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;
  • звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи чи організації, які його забронювали;
  • закінчення строку дії бронювання.

Нагадаємо, Міністерство економіки планує запустити «є-Бронювання» військовозобов'язаних українців до кінця поточного року. Керівники підприємства за допомогою «є-Бронювання» зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Інформація стане доступною завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

До слова, Мінекономіки внесло зміни до критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки й можуть бронювати працівників. Працівники критично важливих підприємств можуть мати тимчасову відстрочку від загальної мобілізації. 

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Теги: мобілізація війна Кабмін

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