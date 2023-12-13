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Сьогодні Кабмін може ухвалити клон скандального закону № 5655 про містобудування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні Кабмін може ухвалити клон скандального закону № 5655 про містобудування
Уряд збирається розглянути кальку закону 5655
фото: kmu.gov.ua

У звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС зафіксовано, що закон № 5655 Володимир Зеленський підписати не може

Сьогодні, 13 грудня, Кабінет міністрів буде збирається розглянути проєкт постанови про містобудівну реформу, який дублює скандальний закон № 5655 і проти якого категорично виступає Єврокомісія. Про це пише «Дзеркало тижня».

Журналісти видання наголошують, що постанова, в якій повідомляється про згоду уряду з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, очолюваному віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим. Йдеться про реалізацію експериментальних проєктів у сфері містобудівництва.

Зауважимо, що у звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС зафіксували, що закон № 5655 Володимир Зеленський підписати не може. Відтак, уряд намагатиметься обійти рекомендації європейців.

Сам документ містить 232 сторінки. Як зазначають журналісти, він – калька скандального закону № 5655 про містобудівництво. Джерела повідомляють, що відповідну постанову вноситиме прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу.

Постанов охоплює порядок реалізації експериментального проєкту:

  • щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • відповідного проєкту щодо розроблення, погодження, а також проведення експертизи проєктної документації на будівництво;
  • експериментального проєкту щодо набуття права на виконання як підготовчих, так і будівельних робіт, а також прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
  • щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Розробники постанови вважають, що мета експериментальних проєктів – спрощення, доступність, прозорість, зниження корупційних ризиків під час надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва. А також побудова прозорої й ефективної системи державного архітектурно-будівельного контролю та державного архітектурно-будівельного нагляду.

 Також відповідною постановою визначають строк реалізації експериментальних проєктів. Мовиться про два роки. А координатором експериментального проєкту виступає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Водночас учасниками експериментальних проєктів є як фізичні, так і юридичні особи, що діють на території України. Форма власності не має значення.

А от фінансування експериментального проєкту здійснюється завдяки бюджетним коштам та іншим джерелам, котрі не заборонені чинним законодавством.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції не змогло усунути всі корупційні ризики законопроєкту №5655. Керівник НАЗК Олександр Новіков заявив, що у ході робочої наради НАЗК показали один текст, а в прийнятому законі був інший.  Новіков назвав ризики цього законопроєкту: «Очевидно, що буде самовільне будівництво. Вноситься припис, а потім особа може просто не встигнути на день внести інформацію про подачу позову, або не встигнути подати позов. Таким чином, навіть незаконне будівництво зможе продовжуватись».

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон №5556, який фактично легалізує самовільне будівництво. Очільники українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655.

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Теги: Кабмін забудова закон Денис Шмигаль

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