Кабмін запровадить безкоштовну ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин

Власники домашніх тварин отримають чимало переваг

Кабмін прийняв Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Передбачається, що він дозволить прибрати монополію державних клінік на реєстрацію тварин, йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

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«Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть з Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин», – заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Повідомляється, що Постанова є ініціативою Міністерства аграрної політики України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерства цифрової трансформації України. Створення Реєстру відбувається без залучення коштів державного бюджету – за все заплатять міжнародні донори.

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«Недосконалість обліку домашніх тварин відділяла Україну від європейських стандартів поводження з домашніми тваринами та створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями», – пояснила заступниця голови Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко.

Ініціатори проєкту серед переваг для власників називають можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом – відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – собак та котів. У ньому міститиметься інформація про кількість тварин та їх місцеперебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.