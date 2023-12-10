Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Про повернення валютної виручки та перемогу у війні

glavcom.ua

Військовий успіх, як бій середньовічних лицарських армій, складається з умовно «індивідуальних поєдинків»

Діалектика історії полягає в тому, що все могло бути саме так, як і сталося, і не інакше.

Саме тому історія і не знає умовного способу.

Якби США не зупинили за Рузвельта Велику Депресію, не відомо, змогли б вони так брати активну участь у Другій світовій війні.

Якби СРСР не створив індустріальне ядро економіки, не відомо чи зміг би він протистояти фашистській Німеччині.

А взагалі, військовий успіх, як бій середньовічних лицарських армій, складається з умовно «індивідуальних поєдинків».

ЗСУ ефективніше на полі бою.

Але цього, на жаль, замало для перемоги.

НБУ має бути ефективнішим за ЦБ РФ.

А наш Кабмін ефективнішим за уряд РФ.

Наш бізнес має бути ефективнішим за російський у частині адаптації до умов війни та залучення до своєї, національної стратегії перемоги.

Те саме можна сказати і про суспільство.

І якщо ми вже говоримо про повернення валютної виручки, то повинні знати, що в жовтні 2023-го в РФ, згідно з оглядом ризиків фінансових ринків від Банку Росії, експортери продали 91% своєї валютної виручки:

«Ставлення чистих продажів валюти до валютної виручки найбільших експортерів (тобто без урахування рублевої складової експортної виручки) у жовтні склало 91%».

За підсумками вересня ЦБ оцінював частку продажів у 77%.

Російські експортери продають свій експортний виторг згідно з указом про обов'язкову репатріацію та продаж валютної виручки в країну.

Останній раз вихід на рівень продажів у 90% продажів експортної виручки в РФ був зафіксований у травні цього року.

Саме обов'язковий продаж допоміг стабілізувати курс рубля і не дав йому вийти за рівень 100 руб/дол.

До речі, саме перевищення курсового рівня сто рублів за долар російські аналітики вважають небезпечним як для інфляційної динаміки, так і для макрофінансової стабільності.

Багато хто говорить – навіщо повертати валютна виручка в Україну, адже нам допомагають зовнішні партнери, які дають мільярди доларів.

Але ця допомога закінчується. Якщо США затримають затвердження нового пакету допомоги Україні, на гривню чекає девальвація.

Саме тому валютні ресурси мають вчасно повертатися на внутрішній валютний ринок, інакше програють усі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кабмін бізнес економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Податковий кодекс встановлює мораторій на проведення більшості податкових перевірок під час дії воєнного стану
Бізнесу приготуватися. Завтра набирає чинності закон про поновлення податкових перевірок
7 грудня, 22:40
Девід Прессман розкритикував угорський уряд за ігнорування інтересів своїх союзників по НАТО та зміцнення зв'язків з Росією
Посол США розкритикував Угорщину за ігнорування інтересів союзників по НАТО
6 грудня, 04:40
Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони
Уряд призначив нового очільника Держспецзв’язку та заступника міністра оборони
1 грудня, 16:29
Гутерріш закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії
ООН пропонує повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля
1 грудня, 15:20
Українці шукають і знаходять роботу у Чехії
Міністр праці Чехії порахував користь від біженців з України
30 листопада, 08:48
Компанія «Метінвест» отримала престижну нагороду за захист працівників під час війни
Компанія «Метінвест» отримала престижну нагороду за захист працівників під час війни новини компаній
26 листопада, 15:32
Автори статті вважають, що США мають спонукати Україну до перемовин
Авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні
18 листопада, 19:31
Рада державної підтримки кінематографії працює в умовах постійного конфлікту інтересів, оскільки її члени самі є гравцями у галузі кінобізнесу і претендують на державні гранти
Суд з’ясував, хто захопив владу в українському кінобізнесі Війна і бізнес
13 листопада, 11:47
Відділення «Нової пошти» в Румунії
Коли відділення «Нової пошти» відкриються за кордоном: названо дати
11 листопада, 16:50

Олексій Кущ

Про повернення валютної виручки та перемогу у війні
Про повернення валютної виручки та перемогу у війні
Головне питання, на яке має дати відповідь українська дипломатія
Головне питання, на яке має дати відповідь українська дипломатія
Довга війна. Що чекає на економіку країни?
Довга війна. Що чекає на економіку країни?
Що може спровокувати війну між Фінляндією і Росією прямо зараз
Що може спровокувати війну між Фінляндією і Росією прямо зараз
Урок для Києва. Як Більбао прославилося завдяки сміливим архітектурним рішенням
Урок для Києва. Як Більбао прославилося завдяки сміливим архітектурним рішенням
Чи сформується новий мусульманський та арабо-перський консенсус щодо Ізраїлю?
Чи сформується новий мусульманський та арабо-перський консенсус щодо Ізраїлю?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
18K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
14K
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
13K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
13K
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
12K
Українські біженці у Швейцарії: як змінились умови перебування і виплати

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua