Про повернення валютної виручки та перемогу у війні

Військовий успіх, як бій середньовічних лицарських армій, складається з умовно «індивідуальних поєдинків»

Діалектика історії полягає в тому, що все могло бути саме так, як і сталося, і не інакше.

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Саме тому історія і не знає умовного способу.

Якби США не зупинили за Рузвельта Велику Депресію, не відомо, змогли б вони так брати активну участь у Другій світовій війні.

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Якби СРСР не створив індустріальне ядро економіки, не відомо чи зміг би він протистояти фашистській Німеччині.

А взагалі, військовий успіх, як бій середньовічних лицарських армій, складається з умовно «індивідуальних поєдинків».

ЗСУ ефективніше на полі бою.

Але цього, на жаль, замало для перемоги.

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НБУ має бути ефективнішим за ЦБ РФ.

А наш Кабмін ефективнішим за уряд РФ.

Наш бізнес має бути ефективнішим за російський у частині адаптації до умов війни та залучення до своєї, національної стратегії перемоги.

Те саме можна сказати і про суспільство.

І якщо ми вже говоримо про повернення валютної виручки, то повинні знати, що в жовтні 2023-го в РФ, згідно з оглядом ризиків фінансових ринків від Банку Росії, експортери продали 91% своєї валютної виручки:

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«Ставлення чистих продажів валюти до валютної виручки найбільших експортерів (тобто без урахування рублевої складової експортної виручки) у жовтні склало 91%».

За підсумками вересня ЦБ оцінював частку продажів у 77%.

Російські експортери продають свій експортний виторг згідно з указом про обов'язкову репатріацію та продаж валютної виручки в країну.

Останній раз вихід на рівень продажів у 90% продажів експортної виручки в РФ був зафіксований у травні цього року.

Саме обов'язковий продаж допоміг стабілізувати курс рубля і не дав йому вийти за рівень 100 руб/дол.

До речі, саме перевищення курсового рівня сто рублів за долар російські аналітики вважають небезпечним як для інфляційної динаміки, так і для макрофінансової стабільності.

Багато хто говорить – навіщо повертати валютна виручка в Україну, адже нам допомагають зовнішні партнери, які дають мільярди доларів.

Але ця допомога закінчується. Якщо США затримають затвердження нового пакету допомоги Україні, на гривню чекає девальвація.

Саме тому валютні ресурси мають вчасно повертатися на внутрішній валютний ринок, інакше програють усі.