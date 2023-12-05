Україна планує конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік
Всі об’єкти знаходяться на території України
Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Мова йде про 50 обʼєктів.
За словами Железняка, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили «Крюківський вагонобудівний завод» та «Брокард-Україна», але і додали «Індустріальна спілка Донбасу», «Алчевський металургійний комбінат» та «Дніпровський металургійний комбінат».
Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:
- «Інститут Южніігіпрогаз» (Донецьк);
- «Краматорський цементний завод – Пушка» (Краматорськ);
- Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);
- «Українські енергетичні машини» (Харків);
- «Луганськтепловоз»;
- «Галичфарм» (Сєвєродонецьк);
- «Житомир – Лада» (Житомир);
- «Зелений мис» (Сімферополь);
- «Полтава – Лада» (Полтава);
- Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій «УРАН» (Харків);
- «Внешінком» (Київ);
- Міжнародна асоціація «Зварювання» (Київ);
- Пансіонат «Відпочинок» конструкторського бюро «Мотор» (Ялта);
- «Морський регістр судноплавства» (Севастополь);
- 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);
- Дитячий оздоровчий центр «Воронеж» (Ялта);
- «Ялтинський університет менеджменту»;
- Спеціалізований санаторій-профілакторій «Політ» (Судак);
- «Пансіонат «Зеніт» (Судак);
- Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);
- «471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту» (Севастополь);
- «Донтулазброя» (Донецьк);
- «Планета-Буд» (Київ);
- Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту;
- 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);
- «Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації» (Севастополь);
- Асоціація «Високонадійний трубопровідний транспорт» (Київ);
- «Спільне українсько-російське підприємство «Бугаз» (Судак);
- «Пансіонат Зоря» (Крим);
- «771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту» (Севастополь);
- «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України» (Київ);
- «Полтава-Капітал» (Полтава);
- «Харків-Капітал» (Харків);
- «Охолоджувальні вежі Прага-Київ» (Київ);
- «Московський культурно-діловий центр «Дім Москви» в Донецьку»;
- «Газпром збут Україна» (Київ);
- «Гупми» (Крим);
- «Газпромнефть лубрікантс Україна» (Київ);
- «Татнєфть-АЗС-Україна» (Полтава);
- «Газпром експорт» (Київ);
- «Морський регістр судноплавства в Україні» (Одеса);
- «Жефко Україна» (Київ);
- «Індустріальна спілка Донбасу» (Краматорськ);
- «Алчевський металургійний комбінат»;
- «Дніпровський металургійний комбінат» (Кам’янське);
- «Алчевський коксохімічний завод»;
- «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;
- «Сегежа Оріана Україна» (Калуш);
- «Сегежа Пекеджинг Україна» (Калуш);
- «Росатом Східна Європа» (Київ)
Раніше повідомлялося, що Україна конфіскувала завод у російського політика.
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