Україна планує конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік

Всі об’єкти знаходяться на території України

Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Мова йде про 50 обʼєктів.

За словами Железняка, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили «Крюківський вагонобудівний завод» та «Брокард-Україна», але і додали «Індустріальна спілка Донбасу», «Алчевський металургійний комбінат» та «Дніпровський металургійний комбінат».

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Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

«Інститут Южніігіпрогаз» (Донецьк);

«Краматорський цементний завод – Пушка» (Краматорськ);

Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);

«Українські енергетичні машини» (Харків);

«Луганськтепловоз»;

«Галичфарм» (Сєвєродонецьк);

«Житомир – Лада» (Житомир);

«Зелений мис» (Сімферополь);

«Полтава – Лада» (Полтава);

Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій «УРАН» (Харків);

«Внешінком» (Київ);

Міжнародна асоціація «Зварювання» (Київ);

Пансіонат «Відпочинок» конструкторського бюро «Мотор» (Ялта);

«Морський регістр судноплавства» (Севастополь);

13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);

Дитячий оздоровчий центр «Воронеж» (Ялта);

«Ялтинський університет менеджменту»;

Спеціалізований санаторій-профілакторій «Політ» (Судак);

«Пансіонат «Зеніт» (Судак);

Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);

«471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту» (Севастополь);

«Донтулазброя» (Донецьк);

«Планета-Буд» (Київ);

Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту;

1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);

«Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації» (Севастополь);

Асоціація «Високонадійний трубопровідний транспорт» (Київ);

«Спільне українсько-російське підприємство «Бугаз» (Судак);

«Пансіонат Зоря» (Крим);

«771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту» (Севастополь);

«Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України» (Київ);

«Полтава-Капітал» (Полтава);

«Харків-Капітал» (Харків);

«Охолоджувальні вежі Прага-Київ» (Київ);

«Московський культурно-діловий центр «Дім Москви» в Донецьку»;

«Газпром збут Україна» (Київ);

«Гупми» (Крим);

«Газпромнефть лубрікантс Україна» (Київ);

«Татнєфть-АЗС-Україна» (Полтава);

«Газпром експорт» (Київ);

«Морський регістр судноплавства в Україні» (Одеса);

«Жефко Україна» (Київ);

«Індустріальна спілка Донбасу» (Краматорськ);

«Алчевський металургійний комбінат»;

«Дніпровський металургійний комбінат» (Кам’янське);

«Алчевський коксохімічний завод»;

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;

«Сегежа Оріана Україна» (Калуш);

«Сегежа Пекеджинг Україна» (Калуш);

«Росатом Східна Європа» (Київ)

Раніше повідомлялося, що Україна конфіскувала завод у російського політика.