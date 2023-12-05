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Україна планує конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна планує конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік
Конфіскацію Кабмін розгляне сьогодні
фото з відкритих джерел

Всі об’єкти знаходяться на території України

Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Мова йде про 50 обʼєктів.

За словами Железняка, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили «Крюківський вагонобудівний завод» та «Брокард-Україна», але і додали «Індустріальна спілка Донбасу», «Алчевський металургійний комбінат» та «Дніпровський металургійний комбінат».

Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

  • «Інститут Южніігіпрогаз» (Донецьк);
  • «Краматорський цементний завод – Пушка» (Краматорськ);
  • Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);
  • «Українські енергетичні машини» (Харків);
  • «Луганськтепловоз»;
  • «Галичфарм» (Сєвєродонецьк);
  • «Житомир – Лада» (Житомир);
  • «Зелений мис» (Сімферополь);
  • «Полтава – Лада» (Полтава);
  • Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій «УРАН» (Харків);
  • «Внешінком» (Київ);
  • Міжнародна асоціація «Зварювання» (Київ);
  • Пансіонат «Відпочинок» конструкторського бюро «Мотор» (Ялта);
  • «Морський регістр судноплавства» (Севастополь);
  • 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);
  • Дитячий оздоровчий центр «Воронеж» (Ялта);
  • «Ялтинський університет менеджменту»;
  • Спеціалізований санаторій-профілакторій «Політ» (Судак);
  • «Пансіонат «Зеніт» (Судак);
  • Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);
  • «471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту» (Севастополь);
  • «Донтулазброя» (Донецьк);
  • «Планета-Буд» (Київ);
  • Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту;
  • 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);
  • «Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації» (Севастополь);
  • Асоціація «Високонадійний трубопровідний транспорт» (Київ);
  • «Спільне українсько-російське підприємство «Бугаз» (Судак);
  • «Пансіонат Зоря» (Крим);
  • «771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту» (Севастополь);
  • «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України» (Київ);
  • «Полтава-Капітал» (Полтава);
  • «Харків-Капітал» (Харків);
  • «Охолоджувальні вежі Прага-Київ» (Київ);
  • «Московський культурно-діловий центр «Дім Москви» в Донецьку»;
  • «Газпром збут Україна» (Київ);
  • «Гупми» (Крим);
  • «Газпромнефть лубрікантс Україна» (Київ);
  • «Татнєфть-АЗС-Україна» (Полтава);
  • «Газпром експорт» (Київ);
  • «Морський регістр судноплавства в Україні» (Одеса);
  • «Жефко Україна» (Київ);
  • «Індустріальна спілка Донбасу» (Краматорськ);
  • «Алчевський металургійний комбінат»;
  • «Дніпровський металургійний комбінат» (Кам’янське);
  • «Алчевський коксохімічний завод»;
  • «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»;
  • «Сегежа Оріана Україна» (Калуш);
  • «Сегежа Пекеджинг Україна» (Калуш);
  • «Росатом Східна Європа» (Київ)

Раніше повідомлялося, що Україна конфіскувала завод у російського політика.

Теги: росія Україна Кабмін

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