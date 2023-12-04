Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України
Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії відновлення дозвільної системи, яка регулюватиме ринок «справедливим чином»
фото з відкритих джерел

Польща вимагатиме від Єврокомісії відновлення системи дозволів для українських вантажівок, які прибувають до Польщі

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною. Про це повідомляє wnp.pl. 

За словами Моравецького, Польща вимагатиме від Єврокомісії відновлення системи дозволів для українських вантажівок, які прибувають до Польщі.

«Ми будемо дуже жорстко і однозначно вимагати відновлення системи дозволів для українських вантажівок і водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія і сьогодні перевізники блокують кордон. Ми, безумовно, будемо вимагати від Єврокомісії відновлення дозвільної системи, яка регулюватиме цей ринок справедливим чином», – розповів Моравецький.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше ми повідомляли, що 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, переговори з урядом Польщі щодо блокади кордону тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси. Пропозицій достатньо, аби протестувальники припинили блокувати кордон.

Читайте також:

Теги: Польща Єврокомісія водій уряд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усіх постраждалих з травмами різного ступеня доправлено до лікарні
У Воронезькій області фура в'їхала в колону Росгвардії (фото, відео)
Сьогодні, 16:39
Лідери ЄС втягнулися у черговий фінансовий конфлікт що може зачепити допомогу Україні
Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
Сьогодні, 13:42
Блокування чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею продовжується
У черзі понад 2 тис. вантажівок: що відбувається на кордоні з Польщею
1 грудня, 15:45
Новий уряд Польщі склав присягу
Новий уряд Польщі склав присягу
27 листопада, 21:47
Бджолярі продовжують відправляти свою продукцію за кордон
Експорт меду з України: який результат показали бджолярі
24 листопада, 07:18
Адвокати спрямують позови до організаторів страйку та місцевих влад, які його дозволили
Блокування вантажного руху через кордон з Польщею і Словаччиною. Перевізники назвали суму збитків
21 листопада, 19:06
В Україні вирішується доля нашої безпеки - Дуда
Дуда пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війні
20 листопада, 18:08
Минулого тижня польські перевізники розпочали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
16 листопада, 15:57
Росіяни найчастіше виїздять до країн близького зарубіжжя
Росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають
7 листопада, 08:37

Економіка

Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України
Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України
Чому нервує Сі Цзіньпін
Чому нервує Сі Цзіньпін
Вперше за півтора року біткоїн перевищив позначку в $40 тис.
Вперше за півтора року біткоїн перевищив позначку в $40 тис.
Естонська розвідка оцінила можливості Росії з фінансування війни проти України
Естонська розвідка оцінила можливості Росії з фінансування війни проти України
Російські олігархи збільшили свої статки за рік, попри санкції – Bloomberg
Російські олігархи збільшили свої статки за рік, попри санкції – Bloomberg
ООН пропонує повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля
ООН пропонує повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
55K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
37K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
36K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
32K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
22K
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua