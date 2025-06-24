Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків

Головбуху виробника мін повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 325 млн грн податків

Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру головному бухгалтеру товариства, яке виконувало державний контракт з виготовлення осколкових мін, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, держава недоотримала понад 325 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія, чий головний бухгалтер тепер є підозрюваним, протягом 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту на постачання товарів оборонного призначення. Зокрема, товариство займалося спорядженням 82-мм осколкових мін із давальницької сировини замовника.

Слідство встановило, що головний бухгалтер товариства, під час проведення розрахунків із замовником, безпідставно застосував 0% ставку ПДВ та не зареєстрував податкові накладні щодо постачання згаданих послуг. Це є порушенням режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість за ставкою ПДВ 0%, передбаченого Податковим Кодексом України (підпункт 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ).

Такі дії призвели до несплати до бюджету понад 325 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру керівнику підприємства за фактом ухилення від сплати податків.

Бюро економічної безпеки виявило, що приватне підприємство впродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість. Компанія надавала державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів не відображали господарські операції в податковій звітності.