Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків
Детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
фото: БЕБ

Головбуху виробника мін повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 325 млн грн податків

Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру головному бухгалтеру товариства, яке виконувало державний контракт з виготовлення осколкових мін, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, держава недоотримала понад 325 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія, чий головний бухгалтер тепер є підозрюваним, протягом 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту на постачання товарів оборонного призначення. Зокрема, товариство займалося спорядженням 82-мм осколкових мін із давальницької сировини замовника.

Слідство встановило, що головний бухгалтер товариства, під час проведення розрахунків із замовником, безпідставно застосував 0% ставку ПДВ та не зареєстрував податкові накладні щодо постачання згаданих послуг. Це є порушенням режиму звільнення від оподаткування податком на додану вартість за ставкою ПДВ 0%, передбаченого Податковим Кодексом України (підпункт 4 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ).

Такі дії призвели до несплати до бюджету понад 325 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру керівнику підприємства за фактом ухилення від сплати податків. 

Бюро економічної безпеки виявило, що приватне підприємство впродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість. Компанія надавала державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів  не відображали господарські операції в податковій звітності.

Читайте також:

Теги: податки Сумщина військові Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморіали будуть присвячені підрозділам, які захищали район і столицю у перші дні повномасштабного вторгнення
На Оболоні планують створити два нові меморіальні комплекси: адреси
27 травня, 09:11
Зрадник отримав 15 років тюрми
У Одесі отримав вирок військовий, який виявився зрадником
1 червня, 10:12
Попри вимоги поліціянтів, чоловік відмовився здатися
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
31 травня, 19:58
Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну – Метінвест
Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну – Метінвест
3 червня, 12:52
Документ має допомогти місцевим бюджетам покрити витрати на ЦНАПи
Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні
5 червня, 14:42
Мамаєв вирішив зробити спробу повернутись до флоту, а потрапив у полон
Полонений командир корабля здивував причиною, через яку вирішив воювати у піхоті
7 червня, 22:17
Трамп: Ми звільнимо Лос-Анджелес, зробимо його знову вільним, чистим і безпечним
«Ми звільнимо Лос-Анджелес». Трамп виступив на військовій базі у Північній Кароліні
11 червня, 01:55
Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ
Одесит організував розкрадання 6 млн грн на постачанні продуктів для ЗСУ
17 червня, 12:47
Документ був ухвалений після врахування пропозицій Президента України та рекомендований до розгляду у Верховній Раді
Реєстр військовослужбовців: Комітет Ради підтримав законопроект
17 червня, 08:24

Події в Україні

Удар по Дніпру: кількість жертв зросла (оновлено)
Удар по Дніпру: кількість жертв зросла (оновлено)
Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків
Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків
Окупанти атакували навчальний центр Сухопутних військ
Окупанти атакували навчальний центр Сухопутних військ
Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд
Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд
У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі пролунали вибухи
Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей
Знайдено дворічну дівчинку на Львівщині, яку шукали понад 580 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
35K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
16K
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств
13K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua