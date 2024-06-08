Уряд затвердив список мов, яким загрожує зникнення

Державна політика у сфері національних меншин має на меті надання державної підтримки мовам, яким загрожує зникнення

У п’ятницю 7 червня уряд затвердив перелік мов нацменшин, яким загрожує зникнення. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Постанова уряду була потрібна для імплементації Закону про національні меншини.

«Відповідно до законодавства, державна політика у сфері національних меншин (спільнот) має на меті надання державної підтримки мовам, яким загрожує зникнення. Перелік таких мов затверджується Кабінетом Міністрів України на основі міжнародних стандартів», – ідеться в повідомленні.

В Україні визначено дев’ять мов, яким загрожує зникнення:

білоруський;

гагаузька;

романі;

їдиш;

кримськотатарська;

кримчацька;

кримчатка;

караїмська;

урумська;

румейська.

Серед цього списку – мови корінних народів, зокрема кримськотатарська, караїмська та кримчацька. На території України, як уточнює Кабмін, зародилися урумська та румейська мови надазівських греків.

Нагадаємо, що в лютому уряд ухвалив методологію використання мов національних меншин. Ідеться про те, щоб забезпечити нацменшини правом отримувати публічні, соціальні та державні послуги рідною мовою.

Раніше Верховна Рада України ухвалила альтернативний законопроєкт про врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин в окремих сферах.