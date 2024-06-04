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Англійська у садочках, надбавки для держслужбовців. Що передбачає новий закон №9432

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Англійська у садочках, надбавки для держслужбовців. Що передбачає новий закон №9432
Кабмін протягом шести місяців має розробити і затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні
фото з відкритих джерел

Аби обіймати низку посад українцям потрібно володіти англійською мовою

Парламент підтримав у цілому законопроект № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні». Зокрема, ухвалення закону передбачає низку змін, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

Тепер, аби обіймати деякі посади потрібно володіти англійською мовою, йдеться про:

  • держслужбовців категорії А, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників (два роки після припинення воєнного стану);
  • держслужбовців категорії Б і В, працівників прокуратури, Національної поліції (старшого і середнього керівного складу), податкових та митних органів (чотири роки після припинення воєнного стану).

Протягом чотирьох років після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської В2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки до зарплат.

Англійська версія

Крім того, тепер інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати англійську версію, а на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту інформація має дублюватися англійською мовою. Зміни відбудуться за два роки після набрання чинності закону.

Іноземна в садочках

Також англійську використовуватимуть для навчання в садочках та інших дошкільних закладах. За словами Кравчук, ця норма набере чинності з вересня 2026 року.

Відшкодування грошей кінотеатрам з бюджету

Зокрема, народні обранці також врахували правку для підтримки у майбутньому кінотеатрів, які користуються можливістю показу фільмів англійською мовою.

«А саме передбачили таку можливість на законодавчому рівні, що при показі фільмів іноземною (окрім російської), субʼєкти зможуть не боятись вийти в мінус і держава підтримає їх важливу ініціативу для населення. Та звісно такі витрати будуть схвалені КМУ тільки у підходящий для цього час. Ну і, звісно жодним чином на покази українською чи дубляж це не вплине», – зазначила вона.

Як зазначила нардепка, до другого читання було опрацьовано 337 пропозицій, що надійшли від народних депутатів. Зокрема, були відхилені поправки, спрямовані на розширення сфери дії проєкту закону на інші мови.

Також деякі норми щодо обов’язковості застосування англійської мови в окремих сферах суспільного життя були помʼякшені (зокрема, в освітньому процесі для дітей раннього і молодшого дошкільного віку, на маршрутах внутрішніх пасажирських перевезень, якими не користується значна кількість іноземних громадян).

Кабмін протягом шести місяців має розробити і затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову.  Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

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Теги: мова депутат Євгенія Кравчук закон

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