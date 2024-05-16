Мобілізація транспорту: нардеп розповів, який «сюрприз» Кабмін готує для бізнесу

На військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу, включно з легковими автомобілями

Постановою Кабінету міністрів від 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації, крім суміжних областей. Про це повідомив у четвер, 16 травня, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на проєкт згаданої постанови.

За його словами, у документі, який він бачив, на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу, включно з легковими автомобілями.

«Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті», – назвав недоліки такого нововведення нардеп, додавши, що фактично це майже зупинить роботу дуже багатьох бізнесів у країні.

Ярослав Железняк наголосив, що у тексті проєкту постанови поняття транспортного засобу який «призначений» і який «може бути призначений» для доукомплектування розмивається.

Фрагмент проєкту постанови Кабміну про мобілізацію транспорту

«Така здавалося б невелика різниця може призвести до того, що всі транспортні засоби юр осіб не зможуть виїхати ні за кордон, ні в іншу несуміжну область», – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні мобілізуватимуть автомобілі підприємств, організацій і звичайних громадян на потреби ЗСУ. Зокрема, йдеться про ухвалений та вже підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про мобілізацію.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.