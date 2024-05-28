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Кабмін визначив перелік об'єктів, які будуть без відключень електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін визначив перелік об'єктів, які будуть без відключень електроенергії
Під час планових чи навіть аварійних відключень критично важливі об’єкти повинні бути забезпечені енергоживленням
фото з відкритих джерел

Переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями

Кабінет міністрів визначив перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Так, до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, відносяться:

  • об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;
  • заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
  • підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
  • електронні комунікаційні мережі;
  • органи державної влади, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи.

Зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними та Київською міською держадміністраціями.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла. Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії

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Теги: Кабмін відключення електроенергія енергетика уряд

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