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Рада ухвалила закон про нацменшини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада ухвалила закон про нацменшини
фото ілюстративне

У класах із навчанням мовами національних меншин гарантується право на використання мови відповідної нацменшини

Верховна Рада України ухвалили у цілому альтернативний законопроєкт про врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин  в окремих сферах. За документ проголосували 317 депутатів.

Документ передбачає, що заклади вищої освіти приватної форми власності зможуть самостійно обирати мову навчання, яка є офіційною мовою ЄС (викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів), із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни.

У класах із навчанням мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, гарантується право на використання мови відповідної нацменшини в освітньому процесі поряд з державною мовою.

Згідно з законом, особи, які належать до нацменшин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної нацменшини до завершення здобуття повної загальної середньої освіти мають право продовжувати здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Нагадаємо, у червні Комісія привітала ухвалення закону про нацменшини і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів. Водночас частину положень документа слід переглянути. Проте експерти Ради Європи попросили Україну переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями.

Теги: Верховна Рада закон

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