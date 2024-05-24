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Кабмін затвердив постанову, яка зробить графіки відключень світла справедливими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін затвердив постанову, яка зробить графіки відключень світла справедливими
Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства
фото з відкритих джерел

Уряд зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень», – сказав прем’єр.

Прем’єр каже, постановою також визначено, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Шмигаль заявив, урядовці «в щоденному режимі працюють, аби покращити ситуацію в енергетиці»

За словами прем'єра наразі є три ключових завдання:

  • Децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об’єкти.
  • Подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії.
  • Ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

До слова, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.

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Теги: відключення Кабмін електроенергія енергетика

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