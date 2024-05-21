Кабмін провів низку кадрових перестановок

Уряд погодив призначення заступника голови Дніпропетровської ОВА та звільнення голів Бучанської та Кременчуцької РДА

Уряд погодив призначення заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Кабмін міністрів провів низку кадрових перестановок і призначив заступника міністра енергетики, а також першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. Крім того, уряд погодив призначення заступника голови Дніпропетровської ОВА та звільнення голів Бучанської та Кременчуцької РДА. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України:

Призначено:

Андарака Романа Валентиновича заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Гнатюк Юлію Сергіївну першим заступником Голови Українського інституту національної пам’яті.

Звільнено Демченкова Ярослава Сергійовича з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Погоджено призначення Мягкої Лілії Олегівни заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Погоджено звільнення:

Мавлянова Данила Бешимовича з посади голови Бучанської районної державної адміністрації Київської області;

Лєдніка Олега Вікторовича з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.

Нагадаємо, 17 травня, на засіданні Кабінету міністрів України було звільнено трьох заступників Олександра Кубракова, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.