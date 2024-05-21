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Кабмін провів низку кадрових перестановок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кабмін провів низку кадрових перестановок
Уряд погодив призначення заступника голови Дніпропетровської ОВА та звільнення голів Бучанської та Кременчуцької РДА
фото з відкритих джерел

Уряд погодив призначення заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Кабмін міністрів провів низку кадрових перестановок і призначив заступника міністра енергетики, а також першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. Крім того, уряд погодив призначення заступника голови Дніпропетровської ОВА та звільнення голів Бучанської та Кременчуцької РДА. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України:

Призначено:

  • Андарака Романа Валентиновича заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Гнатюк Юлію Сергіївну першим заступником Голови Українського інституту національної пам’яті.

Звільнено Демченкова Ярослава Сергійовича з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Погоджено призначення Мягкої Лілії Олегівни заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Погоджено звільнення:

  • Мавлянова Данила Бешимовича з посади голови Бучанської районної державної адміністрації Київської області;
  • Лєдніка Олега Вікторовича з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.

Нагадаємо, 17 травня, на засіданні Кабінету міністрів України було звільнено трьох заступників Олександра Кубракова, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 

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Теги: Кабмін кадрові зміни

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