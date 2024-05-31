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Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
«Нестабільність цін на імпортовану електричну енергію ускладнює планування виробництва, а це має вирішальне значення для металургії»
фото: Depositphotos

В нинішніх умовах промисловості нереально імпортувати 80% енергії, простіше закритися – гендиректор ФМУ

Урядове рішення, яке зобов’язує промисловість імпортувати 80% електроенергії, наразі нереально виконати, а отже – підприємствам буде простіше закритися, аніж виконувати норми постанови. Про це заявив Голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

«На порядок денний виходить питання доцільності і економічного обґрунтування роботи металургійного комплексу взагалі. Всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація з електроенергією, і ми намагалися по максимуму забезпечити власні потреби імпортованою електроенергією. Але це 30 відсотків! Рішення Кабінету міністрів змушує частку імпорту довести до 80 відсотків. В нинішніх умовах це не реально: обмежений обсяг міждержавних перетинів не може задовільнити потреби всього бізнесу», – наголосив Біленький.

Він пояснив: це рішення вкрай зашкодить енергоємним галузям промисловості, особливо металургії, та призведе до зупинки промисловості. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це неперервний цикл виробництва, тому зменшення навантаження неминуче призведе до зниження виробництва.

«Недопоставка 1 МВт енергії металургійному комбінату – це мінус 3 тонни чавуну. А це – $700 експорту, 1 800 грн податків та 46 800 грн ВВП. Таким чином, перебої із електричною енергією призведуть до падіння обсягів виробництва, зниження обсягів валютної виручки, падіння податкових відрахувань та скорочення ВВП», – зауважив Біленький.

Він наголосив: підприємствам доведеться скорочуватися штат співробітників, а це, у свою чергу, призведе до збільшення безробіття, і відповідно – до зростання споживання електроенергії населенням. Таким чином, ефект «економії» електричної енергії промисловістю буде нейтралізований, а пільгова ціна для населення тільки загострить фінансові проблеми на ринку електричної енергії.

«Нестабільність цін на імпортовану електричну енергію ускладнює планування виробництва, а це має вирішальне значення для металургії. А дефіцит імпортованої електроенергії неминуче призведе до зростання цін. Це, в свою чергу, призведе до загального підвищення цін на електроенергію та споживчі товари, що негативно вплине на соціально-економічний стан країни, особливо серед вразливих верств населення», – резюмував Біленький.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. «Укренерго», зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%. Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати.

Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.

Теги: Кабмін бізнес електроенергія промисловість фінансування Укренерго підвищення цін

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