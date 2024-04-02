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Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України
У 2020 році указом президента Джапарова було призначено головою Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО
фото з відкритих джерел

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року

Уряд звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника глави Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє «Урядовий портал».

«На своєму засіданні 2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Джапарової Еміне Айяровни з посади першого заступника міністра закордонних справ України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року вона була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 

Раніше повідомлялося,  що президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених. 

Крім того, Зеленський увільнив від виконання обов’язків позаштатних радників президента Олега Устенка, Сергія Трофімова та Михайла Радуцького.

До того ж глава держави звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Також Зеленський увільнив від виконання обов’язків позаштатного уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову.

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Теги: МЗС звільнення

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