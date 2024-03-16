Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну

Голова італійського МЗС Антоніо Таяні вважає, що для НАТО «було б помилкою вводити війська в Україну»

«Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни», – МЗС Італії

Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. Про це пише портал AGI.

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Голова італійського МЗС вважає, що для НАТО «було б помилкою вводити війська в Україну», яку вони повинні допомогти захистити: «Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни».

«Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією», – зазначив Антоніо Таяні.

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Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.