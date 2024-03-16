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Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну
Голова італійського МЗС Антоніо Таяні вважає, що для НАТО «було б помилкою вводити війська в Україну»
фото: Reuters

«Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни», – МЗС Італії

Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. Про це пише портал AGI.

Голова італійського МЗС вважає, що для НАТО «було б помилкою вводити війська в Україну», яку вони повинні допомогти захистити: «Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни».

«Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією», – зазначив Антоніо Таяні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

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Теги: військові війна Україна Італія МЗС

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