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Нігер розірвав військову співпрацю з США: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нігер розірвав військову співпрацю з США: яка причина
Полковник Амаду Абдраман заявив, що присутність США в Нігері є незаконною
фото з відкритих джерел

Це рішення завдає серйозного удару по зусиллях адміністрації Байдена стримувати ісламістський повстанський рух в Сахел

США звинуватили керівництво Нігеру в таємному укладанні угоди про надання Ірану доступу до своїх уранових запасів. Після цього Нігер вирішив розірвати антитерористичний альянс з Вашингтоном. Про це пише The Wall Street Journal.

Про рішення припинити військову співпрацю з США оголосив у суботу ввечері речник нігерійської хунти. 

Це рішення завдає серйозного удару по зусиллях адміністрації Байдена стримувати ісламістський повстанський рух в Сахелі, напівзасушливому регіоні на південь від Сахари. 

Це також може вплинути на базу вартістю 110 мільйонів доларів, яку США побудували і використовували для польотів розвідувальних дронів над Західною Африкою. Це також може призвести до виведення понад 600 американських військовослужбовців, які досі перебувають у Нігері.

Американські урядовці намагалися врятувати свої відносини з Нігером відтоді, як військові країни скинули президента Мохамеда Базума в результаті липневого перевороту, що спричинило обмеження на військову допомогу згідно з американським законодавством. Хунта посилює зв'язки з Росією та двома своїми сусідами - Малі і Буркіна-Фасо, якими також керують генерали, що підтримують Москву.

У лютому західні чиновники заявили, що переговори між Нігером та Іраном дуже просунулися. Особа, знайома з цим питанням, повідомила, що обидві сторони підписали попередню угоду, яка дозволить Тегерану отримувати уран з Нігеру. Двоє інших чиновників заявили, що угода не була остаточно укладена.

Раніше хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні та скинула президента Мохаммеда Базума, розірвала військове партнерство країни з Європейським Союзом. 

Нагадаємо, внаслідок дій 26-27 липня влада в Нігері захоплена військовими, які контролюють ключові адміністративні будівлі у столиці Нігеру – місті Ніамей.

Ситуацією стурбовані не лише сусідні держави. Лідери багатьох країн закликали бунтівників звільнити президента Мохамеда Базума та повернутися до демократичних принципів управління.  Бунтівні військові, які взяли в полон президента Нігера, схоже, зміцнюють контроль над країною. Сотні їхніх прихильників вийшли на вулиці Ніамея: вони засудили Францію та Захід загалом і закликали Росію втрутитися у те, що відбувається.

До слова, Україна і члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили спробу неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер і вимагають негайного звільнення президента Мохамеда Базума.

Теги: США полон військові Нігерія звільнення переговори обмеження

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