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Процедуру щодо призначення Залужного послом у Британії запущено – Офіс президента

Надія Карбунар
glavcom.ua
Процедуру щодо призначення Залужного послом у Британії запущено – Офіс президента
Розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії
фото з відкритих джерел

Формальним фіналом призначенння є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України», – повідомив Сибіга.

За його словами, «згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони».

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. 

Теги: Офіс президента Андрій Сибіга Єдині новини міністр президент звільнення Валерій Залужний

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