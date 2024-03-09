Процедуру щодо призначення Залужного послом у Британії запущено – Офіс президента

Формальним фіналом призначенння є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів, що зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України», – повідомив Сибіга.

За його словами, «згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони».

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Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою.