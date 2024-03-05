Екскерівники Twitter подали в суд на Ілона Маска

Позивачі незгодні з тим, що Маск звільнив їх начебто за грубу недбалість і навмисну ​​неправомірну поведінку

Колишні керівники вимагають у Маска компенсацію у понад $128 млн

Четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він винен їм понад $128 млн вихідної допомоги після звільнення. Про це пише The Wall Street Journal.

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Позивачами є колишні виконавчий директор Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, головний юрист Віджая Гадде, головний юрисконсульт Шон Еджетт.

Ця команда керувала компанією під час тривалого процесу переходу їхньої установи під юрисдикцію управлінців Маска, під час якого вони й подали до суду на мільярдера, який спочатку заявив, що передумав купувати компанію, а потім таки продовжив придбання.

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Колишні управлінці незгодні з тим, що Маск звільнив їх начебто за грубу недбалість і навмисну ​​неправомірну поведінку. Через це вони і вимагають компенсацію у понад $128 млн.

«Оскільки Ілон Маск вирішив, що не хоче виплачувати вихідну допомогу позивачам, він просто звільнив їх без причини, потім вигадав фальшиву причину та призначив співробітників різних своїх компаній, щоб підтримували його рішення», – йдеться у скарзі.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск після того, як придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати. Відповідні думки він висловив у соцмережі X.

Раніше Ілон Маск ошелешив дописом із зображенням Сталіна. На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.