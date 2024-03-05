Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Екскерівники Twitter подали в суд на Ілона Маска

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Екскерівники Twitter подали в суд на Ілона Маска
Позивачі незгодні з тим, що Маск звільнив їх начебто за грубу недбалість і навмисну ​​неправомірну поведінку
фото: Reuters

Колишні керівники вимагають у Маска компенсацію у понад $128 млн

Четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він винен їм понад $128 млн вихідної допомоги після звільнення. Про це пише The Wall Street Journal.

Позивачами є колишні виконавчий директор Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, головний юрист Віджая Гадде, головний юрисконсульт Шон Еджетт.

Ця команда керувала компанією під час тривалого процесу переходу їхньої установи під юрисдикцію управлінців Маска, під час якого вони й подали до суду на мільярдера, який спочатку заявив, що передумав купувати компанію, а потім таки продовжив придбання.

Колишні управлінці незгодні з тим, що Маск звільнив їх начебто за грубу недбалість і навмисну ​​неправомірну поведінку. Через це вони і вимагають компенсацію у понад $128 млн.

«Оскільки Ілон Маск вирішив, що не хоче виплачувати вихідну допомогу позивачам, він просто звільнив їх без причини, потім вигадав фальшиву причину та призначив співробітників різних своїх компаній, щоб підтримували його рішення», – йдеться у скарзі.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск після того, як придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск натякнув, що НАТО потрібно розформувати. Відповідні думки він висловив у соцмережі X.

Раніше Ілон Маск ошелешив дописом із зображенням Сталіна. На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.

Читайте також: Ілон Маск – симптоматична фігура нашого століття
Теги: Ілон Маск Twitter звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
13 лютого, 01:20
Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі — Анналена Бербок, Стефан Сежурне та Радослав Сікорський
Атака безпілотників, заява «Веймарського трикутника» щодо України: головне за ніч
13 лютого, 06:50
Валерій Залужний став Головнокомандувачем Збройних Сил України 27 липня 2021 року
Залужного звільнено – указ
8 лютого, 20:52
Навальна опублікувала у своєму акаунті X відеозвернення до Кремля, де вимагала повернути тіло чоловіка
Соцмережа Ілона Маска блокувала сторінку дружини Навального (оновлено)
20 лютого, 15:44
Герасимов багато разів був на межі звільнення, але залишався на посаді
Буданов пояснив, чому Герасимов важливий для Росії
24 лютого, 15:20
Ілон Маск
Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії
11 лютого, 22:18
Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії
Ілон Маск таємно відвідував Білий дім
22 лютого, 07:56
Російські опозиціонери: Ілля Яшин та Володимир Кара-Мурза
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального
23 лютого, 10:22
Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку
Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку
23 лютого, 15:20

Соціум

У Європі дефіцит пороху може затримати виробництво снарядів для України – AFP
У Європі дефіцит пороху може затримати виробництво снарядів для України – AFP
Екскерівники Twitter подали в суд на Ілона Маска
Екскерівники Twitter подали в суд на Ілона Маска
У Німеччині озброєна жінка захопила заручників у лікарні
У Німеччині озброєна жінка захопила заручників у лікарні
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
«Я обурювався, а лікар сказав: «Подякуй, що не відрізав і другу руку»
Чехія виділить 52 тис. євро для підтримки українських студентів у навчанні
Чехія виділить 52 тис. євро для підтримки українських студентів у навчанні
Витік секретних документів Пентагону. Підозрюваний погодився сісти до в’язниці
Витік секретних документів Пентагону. Підозрюваний погодився сісти до в’язниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
18K
Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини
17K
Через два роки війни дружина Шмигаля зареєструвала підприємство з капіталом у 30 млн
12K
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу
9233
Колишня очільниця МЗС Австрії пояснила, чому вирішила поселитись поближче до Путіна
7852
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч

Новини

День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня
Сьогодні, 00:05
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Вчора, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Вчора, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Вчора, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Вчора, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
3 березня, 16:37

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua