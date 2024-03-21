Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні

Зеленський: Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував захисникам неба за збиті ракети, наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та розповів деталі проведених нарад.

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Очільник держави висловив вдячність силам ППО, які збили сьогодні, 21 березня, понад 30 ракет, зокрема, балістичних.

«Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. «Петріоти» та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад», – зауважив Зеленський.

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З іншого боку, за словами президента, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Адже кожна російська ракета містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії.

Зеленський зауважив, що в конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів, у ракеті «Кинджал» не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні «сірі» схеми завозиться в Росію.

«Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі», – наголосив президент.

Володимир Зеленський також провів кілька нарад із військовими. Обговорювалося посилення українського захисту від російського терору та наші активні дії проти окупанта.

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Також, за словами гаранта, було багато міжнародної роботи: участь у засіданні Європейської ради, розмова з Прем’єр-міністром Греції та візит голови Військового комітету НАТО.

«Перше – це участь у засіданні Європейської ради, це вже традиційний формат нашої взаємодії із Євросоюзом. Сьогодні говорили й про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави», – пояснив очільник держави.

З прем’єр-міністром Греції паном Міцотакісом було обговорено посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну.

Президент зауважив, що почав сьогоднішній ранок у Київській області – у Мощуні та Гостомелі, адже зараз уже тривають другі річниці звільнення міст і сіл Київщини від російських окупантів.

« Ми маємо пам’ятати та завжди говорити про те, що Україні та українцям вдалося, маємо завжди бути вдячними тим, хто у визначальний час не розгубився, хто бореться, працює, хто дає Україні необхідні результати. Все залежить від нашої власної сили – Україна може досягати того, чого потребує. Україна це довела. І обов’язково, обов’язково переможе», – наголосив очільник держави.

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Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну, хто воює й працює заради української незалежності.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинджал».

До слова, після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України.