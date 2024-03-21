Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні
Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну, хто воює й працює заради української незалежності
фото: Офіс президента України

Зеленський: Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував захисникам неба за збиті ракети, наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та розповів деталі проведених нарад.

Очільник держави висловив вдячність силам ППО, які збили сьогодні, 21 березня, понад 30 ракет, зокрема, балістичних.

«Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. «Петріоти» та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад», – зауважив Зеленський.

З іншого боку, за словами президента, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Адже кожна російська ракета містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії.

Зеленський зауважив, що в конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів, у ракеті «Кинджал» не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу й через різні «сірі» схеми завозиться в Росію.

«Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі», – наголосив президент.

Володимир Зеленський також провів кілька нарад із військовими. Обговорювалося посилення українського захисту від російського терору та наші активні дії проти окупанта.

Також, за словами гаранта, було багато міжнародної роботи: участь у засіданні Європейської ради, розмова з Прем’єр-міністром Греції та візит голови Військового комітету НАТО.

«Перше – це участь у засіданні Європейської ради, це вже традиційний формат нашої взаємодії із Євросоюзом. Сьогодні говорили й про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави», – пояснив очільник держави.

З прем’єр-міністром Греції паном Міцотакісом було обговорено посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну.

Президент зауважив, що почав сьогоднішній ранок у Київській області – у Мощуні та Гостомелі, адже зараз уже тривають другі річниці звільнення міст і сіл Київщини від російських окупантів.

« Ми маємо пам’ятати та завжди говорити про те, що Україні та українцям вдалося, маємо завжди бути вдячними тим, хто у визначальний час не розгубився, хто бореться, працює, хто дає Україні необхідні результати. Все залежить від нашої власної сили – Україна може досягати того, чого потребує. Україна це довела. І обов’язково, обов’язково переможе», – наголосив очільник держави.

Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну, хто воює й працює заради української незалежності.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі «Іскандер» (KN-23) та «Кинджал».

До слова, після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України.

Читайте також: «Ви знаєте, які кроки потрібно зробити». Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Теги: росія російська ракета системи ППО звільнення ракета президент Україна Володимир Зеленський обстріл санкції окупанти Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лобісти Московської церкви в Україні винайняли американського адвоката Роберта Амстердама. Його вимоги вже шокували українських депутатів
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
18 березня, 10:25
Президент Зеленський та новий глава Запорізької ОВА Іван Федоров
Новий голова Запорізької ОВА: У нас є дві проблеми – диверсійні групи та мобілізація
11 березня, 16:17
Країни G7 зобов’язалися посилити контроль за цінами на російську нафту та запровадити санкції проти тих, хто допомагає обходити обмеження
Японія анонсувала нові санкції проти Росії
26 лютого, 12:19
Уламки дрона пошкодили житловий будинок на Піскаревському проспекті в Санкт-Петербузі
У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)
2 березня, 08:41
Роберт Фіцо обурений через рішення Італії
Італія виведе зі Словаччини свою систему ППО: Фіцо обурився
3 березня, 16:21
Україна очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії
Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів
6 березня, 16:07
Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні цього року
Президент Аргентини анонсував візит до України
6 березня, 02:20
Баггі окупантів
Росіяни під час штурмів пересіли на незвичний транспорт: ЗСУ пояснили мету ворога
10 березня, 14:17
Пожежа на Сизранському НПЗ
Атака на нафтопереробний завод у Самарській області: пожежа тривала понад добу
17 березня, 09:10

Суспільство

Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні
Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні
Етнічних росіян в Україні стає все менше. Соціологи зафіксували новий тренд
Етнічних росіян в Україні стає все менше. Соціологи зафіксували новий тренд
Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна
Більш як 600 українських дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна
РФ купує у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні: розвідка відреагувала
РФ купує у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні: розвідка відреагувала
Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений Росією
Знаменита сталінка: що відомо про будинок у Києві, пошкоджений Росією
ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві
ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
48K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
22K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
19K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
13K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
8782
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні

Новини

Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Сьогодні, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Сьогодні, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Сьогодні, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua