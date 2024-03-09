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Дипломат розповів, що чекає на Залужного у Британії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дипломат розповів, що чекає на Залужного у Британії
Залужний у Лондоні працюватиме з новою владою
фото з відкритих джерел

У Великій Британії незабаром вибори, до влади прийде нова команда

Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії (2014–2021) Олександр Щерба розповів, що чекає на Валерія Залужного у Британії. Про це він сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Величезна повага і найкращі побажання Валерію Залужному, і він заслуговує всього, що він хоче… Я буквально позавчора розмовляв з англійцями, ми вечеряли. Вони казали – ну коли буде посол? Зараз – найгірший час не мати в Лондоні посла. У жовтні – вибори скоріш за все, велика вірогідність, що буде новий прем'єр, буде нова команда «зелена», яка не знає багато про Україну. З ними треба зустрічатись на відповідному рівні. Тому потреба була дуже велика. Не виключено, від жовтня лейбористський уряд – більш лівий, менш жорсткий. Це буде складно, це буде трошки інша Великобританія», – розповів Олександр Щерба.

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому.

Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. 

Теги: Валерій Залужний звільнення президент посол Олександр Щерба вибори міністр

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