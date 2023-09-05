Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Відповідне рішення підтримали 327 народних обранці

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранці. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

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У своєму звіті Резніков розповів про успіхи на посаді, слуги провели його довгими і гучними аплодисментами і подяками.

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Нагадаємо, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Також він опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – заявив він.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

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Нагадаємо, 4 листопада 2021 року Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень з 2016 до 2018 року.У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції, вчора його звільнили з цієї посади. Також він залишив ТКГ.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.