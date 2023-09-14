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Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал
фото з відкритих джерел

Заступниця міністра оборони пояснила свої слова про звільнення Андріївки

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка часто критикує медіа за начебто передчасні повідомлення про успіхи на фронті, сама втрапила в колізію. Вона поширила неправдиву інформація про звільнення українськими захисниками Андріївки на Бахмутському напрямку, але пояснила, що така колізія трапилася через те, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій», – написала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що наразі в Адріівці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої.

Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал фото 1
Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал фото 2

До відома, на поширену інформацію одразу відреагували у мережі і засудили передчасні заяви заступниці міністра.

Народна депутатка Ірина Геращенко наголосила, що Міністерство оборони закликає  журналістів і політиків брати тільки офіційну інформацію з фронту. Але при цьому саме поширює неправду. «Що може бути офіційніше, ніж саме Міноборони і цілий заступник міністра пані Маляр…Звичайно, всі ЗМІ і політики взяли офіційну заяву заступника міністра Маляр про звільнення Андріївки…

Підрозділи, які безпосередньо беруть участь в боях на цьому напрямку, спростовують Маляр. За населений пункт ідуть важкі, кровопролитні бої. Як же задовбало це победобесіє малопрофесійних радників і заступників», – обурилася Геращенко.

Також журналістка Яніна Соколова розкритикувала передчасні заяви Маляр. «…Такі передчасні заяви можуть привезти до зриву операцій,  великим втратам серед особового складу та втрату наступального потенціалу.

Привіт вам від захисників донецького напрямку, які будуть вдячні якщо Ви складете свої повноваження і повернетеся до ведення програм про кримінал або консультування побутових конфліктів на тбшоу», – написала Соколова.

Маляр зробила передчасну заяву про звільнення Андріївки: в мережі розгорівся скандал фото 3

Нагадаємо, Маляр заявила, що 14 вересня Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області. Але потім спростувала свої слова. 

Теги: Яніна Соколова звільнення Ірина Геращенко Міноборони кримінал

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