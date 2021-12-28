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    Уряд звільнив заступника міністра освіти, який втрапив у скандал з декольте

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    Ігор Гарбарук&nbsp;начебто сам написав заяву на звільнення - Уряд звільнив заступника міністра освіти, який втрапив у скандал з декольте
    Ігор Гарбарук начебто сам написав заяву на звільнення
    фото з відкритих джерел

    Чиновника звільнено з посади за його ж заявою

    Заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука звільнили. Таке рішення Кабмін прийняв 28 грудня. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Гришина. Вона зазначила, що чиновника звільнено з посади за його ж заявою.

    Нагадаємо, на різдвяні свята Гарбарук опинився у центрі скандалу через свою помічницю.

    25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

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    Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

    Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

    На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

    Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

    Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.

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    Теги: Кабмін Міністерство освіти і науки скандал
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    Уряд звільнив заступника міністра освіти, який втрапив у скандал з декольте