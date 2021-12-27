Карикатурист покепкував із Міносвіти через скандал із помічницею заступника міністра

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Відверте декольте юристки на офіційній події викликало шквал коментарів у мережі

Блогер-карикатурист Богдан Процишин на своїй сторінці у Facebook показав свою версію логотипу Міносвіти після фото з відвертим вбранням помічниці заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.

«Учітеся, брати мої! (с)», – підписав карикатуру Процишин.

Нагадаємо, 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові. Також не встановлено чи являється вона офіційною помічницею заступника міністра освіти.

На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Згодом заступник міністра освіти відповів на критику його помічниці.