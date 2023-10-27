Україна повернула тіла ще 50 полеглих захисників

Збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів

Внаслідок проведених заходів сьогодні повернуті 50 полеглих оборонців України. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Збройні сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.