Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список

Окупанти вкрали з України пам’ятники на честь царських і радянських воєнних діячів

Станом на кінець вересня 2023 року від повномасштабного вторгнення Росії проти України пошкоджено 841 об’єкт культурної спадщини (без врахування об’єктів культурної інфраструктури). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані, які у відповіді на запит надав держсекретар Міністерства культури та інформаційної політики Юрій Лещук.

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Кількість пошкоджених пам’яток національного значення – 119, місцевого значення – 656, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 65.

Із загальної кількості об’єктів, які пошкодили рашисти, 260 – це пам’ятки архітектури, 245 – архітектури та містобудування, 200 – історії, 33 – архітектури, історії, 20 – археології, 19 – монументального мистецтва, 17 – містобудування, монументального мистецтва.

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Найбільше зазнали руйнувань пам’ятки у Харківській (207 об’єктів), Одеській (112), Донецькій (111), Херсонській (80), Київській (69) областях.

Також повністю знищеними вважаються 23 пам’ятки культурної спадщини України.

Серед них пам’ятки місцевого значення: Вітряний млин (Харківщина), Донецький обласний драмтеатр, пам’ятник митрополиту Ігнатію (Маріуполь), Георгіївська церква (Київщина), Вознесенська церква (Київщина).

Доля іще 170 пам’яток залишається невідомою, додали у Мінкульті.

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Від повномасштабного вторгнення Росії проти України пошкоджено 841 об’єкт культурної спадщини

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Крім цього, окупанти демонтували та вивезли з України пам’ятники на честь адмірала Федора Ушакова, полководця Олександра Суворова, воєначальника Василя Маргелова, військового діяча Григорія Потьомкіна (усі скульптури стояли у Херсоні, який у 2022 році перебував в окупації).

Ще загарбники демонтували пам'ятник жертвам Голодомору і політичних репресій і пам’ятник художнику Архипу Куїнджі, що у Маріуполі.

Як відомо, в Україні триває 614-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на початок серпня міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області, унаслідок якої загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Також внаслідок цієї ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

До слова, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України.

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