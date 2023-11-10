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Окупанти локально наступають під Бахмутом: аналітики ISW оцінили рівень загрози

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти локально наступають під Бахмутом: аналітики ISW оцінили рівень загрози
фото ілюстративне

Рашисти просунулися в бік Кліщіївки

Російські загарбники, ймовірно, розпочали локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та посилили наземні атаки поблизу самого Бахмута. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Посилення атак фіксують останні кілька днів. 

Аналітики наводять дані українського Генштабу, у яких вказано, що російські сили здійснили майже 30 атак на північний захід і південний захід від Бахмута в період з 8 по 9 листопада, що значно перевищує кількість атак, які зазвичай оголошує командування.

Також там навели інформацію російських воєнкорів про те, що окупанти увійшли в Кліщіївку і відкинули українські війська від залізниці, яка проходить на північний схід і схід від населеного пункту. Водночас наголосили, що перевірити правдивість цих даних – не можуть.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 9 листопада, свідчать, що російські війська просунулися в бік Кліщіївки та утримують позиції на схід від населеного пункту та на захід від залізничної колії.

Інтенсивні бої тривають і поблизу Андріївки. Загалом, на цьому напрямку фіксують посилення наземних атак та штурмів. В ISW припустили, що ці локалізовані наступальні операції на Північний Захід і Південний Захід від Бахмута – це тактичний маневр, щоб скористатись розподілом ресурсів українських військ з Бахмута.

Попередньо російські пропагандисти начебто фіксували зниження темпів вогневої та наземної активності української артилерії на Бахмутському напрямку. При цьому аналітики зауважили, що російські джерела пояснювали це передислокацією українських військ на інші ділянки фронту.

«Російські війська, ймовірно, скористаються зниженням активності українських військ на цій ділянці фронту для проведення локальних та успішних атак. Водночас російські сили навряд чи зможуть перевести наступальні зусилля поблизу Бахмута в ширші та більш значущі наступальні операції», – йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що це неможливо передусім тому, що російські війська, які групуються навколо Бахмута, є слабкими та неорганізованими. Адже російська армія залучає основну живої сили та техніки до спланованих наступальних операцій поблизу Авдіївки та на кордоні Харківсько-Луганської області.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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