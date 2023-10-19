ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW

Українські сили досягли часткового успіху на південь від Роботиного

ЗСУ продовжують здійснювати наступальні операції. Українські сили здобули успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від міста.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки.

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На геолокаційних кадрах від 17 жовтня нібито видно, що російські війська контратакували українські позиції на північ від траси E50 і на південь від Авдіївки.

Міський голова Авдіївки Віталій Барабаш зазначив, що російські війська, схоже, перегруповуються під містом, і попередив, що найближчими днями, ймовірно, відбудеться новий етап боїв.

Речник Генштабу та Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомив, що російські війська перегруповуються під Авдіївкою та не припиняють спроби оточення міста.

Російські джерела все частіше скаржаться на погані умови, в яких перебувають війська, які воюють під Авдіївкою.

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Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили понад 20 атак росіян поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

18 жовтня російські війська вели наступальні дії під Куп’янськом, але не робили жодних підтверджених наступів. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) в ніч на 17 жовтня, хоча ISW не знайшло доказів цьому.

Міністерство оборони Великобританії 18 жовтня повідомило, що російська наступальна активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку значно посилилася за останні два тижні.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Макіївки.

18 жовтня українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від міста.

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Також українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли невизначеного часткового успіху на південь від Роботиного.

У Міноборони Росії повідомили, що в ніч на 17 жовтня морська авіація Чорноморського флоту РФ нібито знищила український морський безпілотник у Чорному морі.

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Пекіні 18 жовтня заявив, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії починають патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками МіГ-31, озброєними гіперзвуковими зенітно-ракетними комплексами Х-47М2 «Кинджали».

Речник ВПС України Юрій Ігнат заявив, що погроза Путіна кардинально не змінює ситуацію для України.