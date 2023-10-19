Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили досягли часткового успіху на південь від Роботиного

ЗСУ продовжують здійснювати наступальні операції. Українські сили здобули успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від міста.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки.

На геолокаційних кадрах від 17 жовтня нібито видно, що російські війська контратакували українські позиції на північ від траси E50 і на південь від Авдіївки.

Міський голова Авдіївки Віталій Барабаш зазначив, що російські війська, схоже, перегруповуються під містом, і попередив, що найближчими днями, ймовірно, відбудеться новий етап боїв.

Речник Генштабу та Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун повідомив, що російські війська перегруповуються під Авдіївкою та не припиняють спроби оточення міста.

Російські джерела все частіше скаржаться на погані умови, в яких перебувають війська, які воюють під Авдіївкою.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили понад 20 атак росіян поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

18 жовтня російські війська вели наступальні дії під Куп’янськом, але не робили жодних підтверджених наступів. Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) в ніч на 17 жовтня, хоча ISW не знайшло доказів цьому.

Міністерство оборони Великобританії 18 жовтня повідомило, що російська наступальна активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку значно посилилася за останні два тижні.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Макіївки.

18 жовтня українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися на південь від міста.

Також українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли невизначеного часткового успіху на південь від Роботиного.

У Міноборони Росії повідомили, що в ніч на 17 жовтня морська авіація Чорноморського флоту РФ нібито знищила український морський безпілотник у Чорному морі.

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Пекіні 18 жовтня заявив, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії починають патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками МіГ-31, озброєними гіперзвуковими зенітно-ракетними комплексами Х-47М2 «Кинджали».

Речник ВПС України Юрій Ігнат заявив, що погроза Путіна кардинально не змінює ситуацію для України.

Теги: ЗСУ війна наступ контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська атака у День миру, Зеленський у Вашингтоні. Головне за 21 вересня
Російська атака у День миру, Зеленський у Вашингтоні. Головне за 21 вересня
21 вересня, 21:00
ЗСУ просунулися на одному з напрямків – ISW
ЗСУ просунулися на одному з напрямків – ISW
24 вересня, 05:54
Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення
Окупанти намагаються відновити втрачене положення: Генштаб назвав «гарячі» райони
30 вересня, 07:09
За добу на Бахмутському напрямку ліквідовано 159 окупантів
ЗСУ повідомили про успіхи в районі звільненої Кліщіївки
24 вересня, 10:57
Церква УПЦ МП по якій, за словами місцевих, майже не прилітало. Під час обстрілів «попи нікого не пускали всередину – ховалися там самі. З провізією та водою»
Місто, куди прилітає. Фоторепортаж із Лимана через рік після звільнення лінія фронту
Вчора, 13:50
Місце, де може перебувати ракета «Буревісник»
РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном – NYT
2 жовтня, 20:10
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
10 жовтня, 07:13
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
11 жовтня, 08:31
Застосування ракет Atacms Збройними силами України
Залужний показав, як ЗСУ запускали ракети Atacms (відео)
17 жовтня, 21:53

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
45K
Байден сплутав всі карти Китаю
43K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
21K
Україна та переговори. Маємо проблему
15K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
13K
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms

Новини

Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Вчора, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 03:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту