Свинина буде дорожчати: ціни на м'ясо знову зростуть

Зниження цін на свинину після циклу великодніх та травневих свят триватиме недовго

В Україні найближчим часом подорожчає свинина. Про це повідомили в асоціації Свинарі України.

«З другої декади травня ціни на свинину живою масою дещо послабилися. Так, середня ціна на товарних свиней забійних кондицій минулого тижня знизилася на 1 грн/кг чи на 2% порівняно з попереднім – до 45,6 грн/кг», - йдеться у повідомленні.

Експерти видання зазначають, що така динаміка повторюється з року в рік і не триває довго. Так, торгівельна активність завжди зростає напередодні свят і послаблюється після свят. Ця динаміка показана на таблиці, складеній аналітиками асоціації. Передвеликодній тиждень та тиждень перед Зеленою Трійцею позначені круглим маркером.

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ

Експерти одностайні: зростання цін на свинину виявиться помітним уже найближчим часом.

За словами аналітиків асоціації, найближче покращення погодних умов дозволить споживачам продовжити розпочатий у травні сезон пікніків, а їх вища купівельна активність підвищить ціни на свинину, яку найчастіше купують на шашлики.

«Сонячна погода – рушій попиту на свинину впродовж весняно-літнього періоду», – підкреслили аналітики Асоціації «Свинарі України».

Зазначимо, ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщнабір, олія, курячі яйця. Корективи вносять: і пізня весна – вона зміщує терміни вирощування ранніх культур, і локдаун – через нього виявилися розірваними ланцюжки постачання з імпорту.

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