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    Свинина буде дорожчати: ціни на м'ясо знову зростуть

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    Українців попередили про різке подорожчання м'яса - Свинина буде дорожчати: ціни на м'ясо знову зростуть
    Українців попередили про різке подорожчання м'яса
    Фото з відкритих джерел

    Зниження цін на свинину після циклу великодніх та травневих свят триватиме недовго

    В Україні найближчим часом подорожчає свинина. Про це повідомили в асоціації Свинарі України.

    «З другої декади травня ціни на свинину живою масою дещо послабилися. Так, середня ціна на товарних свиней забійних кондицій минулого тижня знизилася на 1 грн/кг чи на 2% порівняно з попереднім до 45,6 грн/кг», - йдеться у повідомленні.

    Експерти видання зазначають, що така динаміка повторюється з року в рік і не триває довго. Так, торгівельна активність завжди зростає напередодні свят і послаблюється після свят. Ця динаміка показана на таблиці, складеній аналітиками асоціації. Передвеликодній тиждень та тиждень перед Зеленою Трійцею позначені круглим маркером.

    Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ
    Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними ДССУ

    Експерти одностайні: зростання цін на свинину виявиться помітним уже найближчим часом.

    За словами аналітиків асоціації, найближче покращення погодних умов дозволить споживачам продовжити розпочатий у травні сезон пікніків, а їх вища купівельна активність підвищить ціни на свинину, яку найчастіше купують на шашлики.

    «Сонячна погода рушій попиту на свинину впродовж весняно-літнього періоду», підкреслили аналітики Асоціації «Свинарі України».

    Зазначимо, ціни на продукти продовжують зростати як у світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщнабір, олія, курячі яйця. Корективи вносять: і пізня весна – вона зміщує терміни вирощування ранніх культур, і локдаун – через нього виявилися розірваними ланцюжки постачання з імпорту.

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    Теги: продукти ціни свині весна літо
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    Свинина буде дорожчати: ціни на м'ясо знову зростуть