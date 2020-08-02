В Офісі президента вважають Україну «нетрадиційною»
Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста. Як і вимагав терорист
Радник Єрмака пояснив, чого Зеленський виконав вимогу луцького терориста
Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк пояснив чому глава держави виконав вимоги луцького терориста, який захопив автобус з людьми. Про це він розповів в інтерв’ю «Стране.ua».
За його словами, це було рішення самого Зеленського, яке довелося приймати через «нетрадиційність» України. Під цим Подоляк має на увазі високу централізованість системи влади, в якій все впирається у фігуру президента.
«Вся структура влади впирається в одне прізвище. У нас будь-яка маленька подія – нехай Зеленський вирішить проблему. Ось він і вирішив», – пояснив він.
Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.
До відома, «луцький терорист» – уродженець Росії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.
Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.
Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.
Нагадаємо, Зеленський виконав вимогу терориста.
Як повідомлялося, суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.