В Офісі президента вважають Україну «нетрадиційною»



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Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста. Як і вимагав терорист Скріншот з відео

Радник Єрмака пояснив, чого Зеленський виконав вимогу луцького терориста

Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк пояснив чому глава держави виконав вимоги луцького терориста, який захопив автобус з людьми. Про це він розповів в інтерв’ю «Стране.ua».

За його словами, це було рішення самого Зеленського, яке довелося приймати через «нетрадиційність» України. Під цим Подоляк має на увазі високу централізованість системи влади, в якій все впирається у фігуру президента.

«Вся структура влади впирається в одне прізвище. У нас будь-яка маленька подія – нехай Зеленський вирішить проблему. Ось він і вирішив», – пояснив він.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» – уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Нагадаємо, Зеленський виконав вимогу терориста.

Як повідомлялося, суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.

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